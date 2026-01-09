Those born on this date are under the sign of Capricorn.They include:-- Writer Simone de Beauvoir in 1908-- Entertainer Gypsy Rose Lee in 1911-- Richard Nixon, 37th president of the United States, in 1913-- Writer Judith Krantz in 1928-- Football Hall of Fame member Bart Starr in 1934-- Actor Bob Denver in 1935-- Sportscaster Dick Enberg in 1935-- Actor K Callan in 1936 (age 90)-- Actor Susannah York in 1939-- Musician Joan Baez in 1941 (age 85)-- Musician Jimmy Page (Led Zeppelin\/Yardbirds) in 1944 (age 82)-- Musician Crystal Gayle in 1951 (age 75)-- Actor J.K. Simmons in 1955 (age 71)-- Actor Imelda Staunton in 1956 (age 70)-- Guatemalan activist\/Nobel Peace Prize laureate Rigoberta Menchu in 1959 (age 67)-- Musician Eric Erlandson (Hole) in 1963 (age 63)-- Actor Joely Richardson in 1965 (age 61)-- Musician Dave Matthews in 1967 (age 59)-- Musician Carl Bell (Fuel) in 1967 (age 59)-- Musician Steve Harwell (Smash Mouth) in 1967-- Actor David Costabile in 1967 (age 59)-- Actor Joey Lauren Adams in 1968 (age 58)-- Comedian\/actor Deon Cole in 1972 (age 54)-- Actor\/filmmaker Angela Bettis in 1973 (age 53)-- Musician Sean Paul in 1973 (age 53)-- Actor Omari Hardwick in 1974 (age 52)-- Musician AJ McLean (Backstreet Boys) in 1978 (age 48)-- Golfer Sergio Garcia in 1980 (age 46)-- Kate Middleton, duchess of Cambridge, in 1982 (age 44)-- Musician Drew Brown (OneRepublic) in 1984 (age 42)-- Actor Nicola Coughlan in 1987 (age 39)-- Actor Nina Dobrev in 1989 (age 37)-- Actor Nicola Peltz in 1995 (age 31)-- Actor Kerris Dorsey in 1998 (age 28)-- Musician Flo Milli in 2000 (age 26)