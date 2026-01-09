Those born on this date are under the sign of Capricorn.

They include:

-- Writer Simone de Beauvoir in 1908

-- Entertainer Gypsy Rose Lee in 1911

-- Richard Nixon, 37th president of the United States, in 1913

-- Writer Judith Krantz in 1928

-- Football Hall of Fame member Bart Starr in 1934

-- Actor Bob Denver in 1935

-- Sportscaster Dick Enberg in 1935

-- Actor K Callan in 1936 (age 90)

-- Actor Susannah York in 1939

-- Musician Joan Baez in 1941 (age 85)

-- Musician Jimmy Page (Led Zeppelin/Yardbirds) in 1944 (age 82)

-- Musician Crystal Gayle in 1951 (age 75)

-- Actor J.K. Simmons in 1955 (age 71)

-- Actor Imelda Staunton in 1956 (age 70)

-- Guatemalan activist/Nobel Peace Prize laureate Rigoberta Menchu in 1959 (age 67)

-- Musician Eric Erlandson (Hole) in 1963 (age 63)

-- Actor Joely Richardson in 1965 (age 61)

-- Musician Dave Matthews in 1967 (age 59)

-- Musician Carl Bell (Fuel) in 1967 (age 59)

-- Musician Steve Harwell (Smash Mouth) in 1967

-- Actor David Costabile in 1967 (age 59)

-- Actor Joey Lauren Adams in 1968 (age 58)

-- Comedian/actor Deon Cole in 1972 (age 54)

-- Actor/filmmaker Angela Bettis in 1973 (age 53)

-- Musician Sean Paul in 1973 (age 53)

-- Actor Omari Hardwick in 1974 (age 52)

-- Musician AJ McLean (Backstreet Boys) in 1978 (age 48)

-- Golfer Sergio Garcia in 1980 (age 46)

-- Kate Middleton, duchess of Cambridge, in 1982 (age 44)

-- Musician Drew Brown (OneRepublic) in 1984 (age 42)

-- Actor Nicola Coughlan in 1987 (age 39)

-- Actor Nina Dobrev in 1989 (age 37)

-- Actor Nicola Peltz in 1995 (age 31)

-- Actor Kerris Dorsey in 1998 (age 28)

-- Musician Flo Milli in 2000 (age 26)