Those born on this date are under the sign of Capricorn.

They include:

-- Artist John Singer Sargent in 1856

-- Writer Jack London in 1876

-- Nazi leader Hermann Goering in 1893

-- Mentalist the Amazing Kreskin in 1935

-- Musician William Lee Golden (Oak Ridge Boys) in 1939 (age 87)

-- International Boxing Hall of Fame member Joe Frazier in 1944

-- Writer Haruki Murakami in 1949 (age 77)

-- Radio personality Rush Limbaugh in 1951

-- Actor Kirstie Alley in 1951

-- Football Hall of Fame member Drew Pearson in 1951 (age 75)

-- Radio personality Howard Stern in 1954 (age 72)

-- Journalist Christiane Amanpour in 1958 (age 68)

-- Actor Oliver Platt in 1960 (age 66)

-- Businessman Jeff Bezos in 1964 (age 62)

-- Musician/filmmaker Rob Zombie (White Zombie) in 1965 (age 61)

-- Actor Olivier Martinez in 1966 (age 60)

-- Model/animal rights activist Heather Mills in 1968 (age 58)

-- Actor Rachael Harris in 1968 (age 58)

-- Musician Zack de la Rocha (Rage Against the Machine) in 1970 (age 56)

-- Musician Raekwon (Wu-Tang Clan) in 1970 (age 56)

-- Musician Melanie Chisholm (Spice Girls) in 1974 (age 52)

-- Actor Cynthia Addai-Robinson in 1985 (age 41)

-- Actor/musician Issa Rae in 1985 (age 41)

-- Actor Naya Rivera in 1987

-- Musician Do Kyungsoo (EXO) in 1993 (age 33)

-- Musician Zayn Malik (One Direction) in 1993 (age 33)

-- Actor Will Tilston in 2007 (age 19)