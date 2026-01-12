Those born on this date are under the sign of Capricorn.They include:-- Artist John Singer Sargent in 1856-- Writer Jack London in 1876-- Nazi leader Hermann Goering in 1893-- Mentalist the Amazing Kreskin in 1935-- Musician William Lee Golden (Oak Ridge Boys) in 1939 (age 87)-- International Boxing Hall of Fame member Joe Frazier in 1944-- Writer Haruki Murakami in 1949 (age 77)-- Radio personality Rush Limbaugh in 1951-- Actor Kirstie Alley in 1951-- Football Hall of Fame member Drew Pearson in 1951 (age 75)-- Radio personality Howard Stern in 1954 (age 72)-- Journalist Christiane Amanpour in 1958 (age 68)-- Actor Oliver Platt in 1960 (age 66)-- Businessman Jeff Bezos in 1964 (age 62)-- Musician\/filmmaker Rob Zombie (White Zombie) in 1965 (age 61)-- Actor Olivier Martinez in 1966 (age 60)-- Model\/animal rights activist Heather Mills in 1968 (age 58)-- Actor Rachael Harris in 1968 (age 58)-- Musician Zack de la Rocha (Rage Against the Machine) in 1970 (age 56)-- Musician Raekwon (Wu-Tang Clan) in 1970 (age 56)-- Musician Melanie Chisholm (Spice Girls) in 1974 (age 52)-- Actor Cynthia Addai-Robinson in 1985 (age 41)-- Actor\/musician Issa Rae in 1985 (age 41)-- Actor Naya Rivera in 1987-- Musician Do Kyungsoo (EXO) in 1993 (age 33)-- Musician Zayn Malik (One Direction) in 1993 (age 33)-- Actor Will Tilston in 2007 (age 19)