Those born on this date are under the sign of Capricorn.They include:-- Publisher Frank Doubleday in 1862-- Actor William Hartnell in 1908-- Actor Larry Storch in 1923-- TV commentator Charles Osgood in 1933-- Musician Elvis Presley in 1935-- Musician Shirley Bassey in 1937 (age 89)-- TV personality Bob Eubanks in 1938 (age 88)-- Comedian\/actor Graham Chapman in 1941-- Actor Yvette Mimieux in 1942-- Physicist Stephen Hawking 1942-- Writer Terry Brooks in 1944 (age 82)-- Radio personality Kojo Nnamdi in 1945 (age 81)-- Musician Robby Krieger (Doors) in 1946 (age 80)-- Musician David Bowie in 1947-- Musician Terry Sylvester (Hollies) in 1947 (age 79)-- Actor Harriet Sansom Harris in 1955 (age 71)-- Actor Ron Cephas Jones in 1957-- Actor Geoff Bell in 1963 (age 63)-- Musician Jeff Abercrombie (Fuel) in 1964 (age 62)-- Actor Michelle Forbes in 1965 (age 61)-- Musician R. Kelly in 1967 (age 59)-- Musician Sean Paul in 1973 (age 53)-- Musician Jenny Lewis (Rilo Kiley) in 1976 (age 50)-- Actor Amber Benson in 1977 (age 49)-- Actor Windell Middlebrooks in 1979-- Actor\/filmmaker Sarah Polley in 1979 (age 47)-- Actor Sam Riley in 1980 (age 46)-- Actor Genevieve Padalecki in 1981 (age 45)-- Actor Gaby Hoffmann in 1982 (age 44)-- Musician Disashi Lumumba-Kasongo (Gym Class Heroes) in 1983 (age 43)-- North Korean leader Kim Jong Un in 1984 (age 42)-- Actor Freddie Stroma in 1987 (age 39)-- Actor Cynthia Erivo in 1987 (age 39)-- Actor Karan Soni in 1989 (age 37)-- Actor Ryan Destiny in 1995 (age 31)-- Actor Khylin Rhambo in 1996 (age 30)-- Musician Damiano David (Maneskin) in 1999 (age 27)-- Musician Noah Cyrus in 2000 (age 26)