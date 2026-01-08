Those born on this date are under the sign of Capricorn.

They include:

-- Publisher Frank Doubleday in 1862

-- Actor William Hartnell in 1908

-- Actor Larry Storch in 1923

-- TV commentator Charles Osgood in 1933

-- Musician Elvis Presley in 1935

-- Musician Shirley Bassey in 1937 (age 89)

-- TV personality Bob Eubanks in 1938 (age 88)

-- Comedian/actor Graham Chapman in 1941

-- Actor Yvette Mimieux in 1942

-- Physicist Stephen Hawking 1942

-- Writer Terry Brooks in 1944 (age 82)

-- Radio personality Kojo Nnamdi in 1945 (age 81)

-- Musician Robby Krieger (Doors) in 1946 (age 80)

-- Musician David Bowie in 1947

-- Musician Terry Sylvester (Hollies) in 1947 (age 79)

-- Actor Harriet Sansom Harris in 1955 (age 71)

-- Actor Ron Cephas Jones in 1957

-- Actor Geoff Bell in 1963 (age 63)

-- Musician Jeff Abercrombie (Fuel) in 1964 (age 62)

-- Actor Michelle Forbes in 1965 (age 61)

-- Musician R. Kelly in 1967 (age 59)

-- Musician Sean Paul in 1973 (age 53)

-- Musician Jenny Lewis (Rilo Kiley) in 1976 (age 50)

-- Actor Amber Benson in 1977 (age 49)

-- Actor Windell Middlebrooks in 1979

-- Actor/filmmaker Sarah Polley in 1979 (age 47)

-- Actor Sam Riley in 1980 (age 46)

-- Actor Genevieve Padalecki in 1981 (age 45)

-- Actor Gaby Hoffmann in 1982 (age 44)

-- Musician Disashi Lumumba-Kasongo (Gym Class Heroes) in 1983 (age 43)

-- North Korean leader Kim Jong Un in 1984 (age 42)

-- Actor Freddie Stroma in 1987 (age 39)

-- Actor Cynthia Erivo in 1987 (age 39)

-- Actor Karan Soni in 1989 (age 37)

-- Actor Ryan Destiny in 1995 (age 31)

-- Actor Khylin Rhambo in 1996 (age 30)

-- Musician Damiano David (Maneskin) in 1999 (age 27)

-- Musician Noah Cyrus in 2000 (age 26)