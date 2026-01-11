Those born on this date are under the sign of Capricorn.They include:-- U.S. Treasury Secretary Alexander Hamilton in 1757-- John MacDonald, first prime minister of Canada, in 1815-- Entrepreneur Harry Gordon Selfridge Sr. in 1858-- Activist Alice Paul in 1885-- Writer Alan Paton in 1903-- Automobile designer Carroll Shelby in 1923-- Actor Rod Taylor in 1930-- Musician Clarence Clemons (E Street Band\/Ringo Starr & His All-Starr Band) in 1942-- Musician Naomi Judd in 1946-- Actor Phyllis Logan in 1956 (age 70)-- Musician Vicki Peterson (Bangles) in 1958 (age 68)-- Writer Jasper Fforde in 1961 (age 65)-- International Swimming Hall of Fame member Tracy Caulkins in 1963 (age 63)-- Model\/TV personality Yolanda Hadid in 1964 (age 62)-- Musician Tom Dumont (No Doubt) in 1968 (age 58)-- Actor\/TV personality Kyle Richards in 1969 (age 57)-- Musician\/actor Mary J. Blige in 1971 (age 55)-- Musician Tom Rowlands (Chemical Brothers) in 1971 (age 55)-- Actor Amanda Peet in 1972 (age 54)-- Actor Aja Naomi King in 1985 (age 41)-- Musican Cody Simpson in 1997 (age 29)