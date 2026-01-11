Those born on this date are under the sign of Capricorn.

They include:

-- U.S. Treasury Secretary Alexander Hamilton in 1757

-- John MacDonald, first prime minister of Canada, in 1815

-- Entrepreneur Harry Gordon Selfridge Sr. in 1858

-- Activist Alice Paul in 1885

-- Writer Alan Paton in 1903

-- Automobile designer Carroll Shelby in 1923

-- Actor Rod Taylor in 1930

-- Musician Clarence Clemons (E Street Band/Ringo Starr & His All-Starr Band) in 1942

-- Musician Naomi Judd in 1946

-- Actor Phyllis Logan in 1956 (age 70)

-- Musician Vicki Peterson (Bangles) in 1958 (age 68)

-- Writer Jasper Fforde in 1961 (age 65)

-- International Swimming Hall of Fame member Tracy Caulkins in 1963 (age 63)

-- Model/TV personality Yolanda Hadid in 1964 (age 62)

-- Musician Tom Dumont (No Doubt) in 1968 (age 58)

-- Actor/TV personality Kyle Richards in 1969 (age 57)

-- Musician/actor Mary J. Blige in 1971 (age 55)

-- Musician Tom Rowlands (Chemical Brothers) in 1971 (age 55)

-- Actor Amanda Peet in 1972 (age 54)

-- Actor Aja Naomi King in 1985 (age 41)

-- Musican Cody Simpson in 1997 (age 29)