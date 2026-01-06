Those born on this date are under the sign of Capricorn.They include:-- St. Joan of Arc in 1412-- Writer Khalil Gibran in 1883-- Baseball Hall of Fame member Early Wynn in 1920-- World Golf Hall of Fame member Cary Middlecoff in 1921-- Auto executive John DeLorean in 1925-- Writer E.L. Doctorow in 1931-- College Football Hall of Fame member\/broadcaster Lou Holtz in 1937 (age 89)-- Actor Bonnie Franklin in 1944-- Musician Syd Barrett (Pink Floyd) in 1946-- Actor Rowan Atkinson in 1955 (age 71)-- World Golf Hall of Fame member Nancy Lopez in 1957 (age 69)-- Journalist\/TV personality Nigella Lawson in 1960 (age 66)-- Football Hall of Fame football member\/actor\/broadcaster Howie Long in 1960 (age 66)-- Musician Eric Williams (Blackstreet) in 1961 (age 65)-- Musician AR Rahman in 1967 (age 59)-- Filmmaker John Singleton in 1968-- Actor Norman Reedus in 1969 (age 57)-- TV chef Ree Drummond in 1969 (age 57)-- TV personality Julie Chen in 1970 (age 56)-- Actor Danny Pintauro in 1976 (age 50)-- Actor Johnny Yong Bosch in 1976 (age 50)-- Daniel Chapo, president of Mozambique, in 1977 (age 49)-- Actor Rinko Kikuchi in 1981 (age 45)-- Actor Eddie Redmayne in 1982 (age 44)-- Podcaster\/writer Hilaria Baldwin in 1984 (age 42)-- Actor Kate McKinnon in 1984 (age 42)-- Eric Trump, businessman\/son of President Donald Trump, in 1984 (age 42)-- Musician Alex Turner (Arctic Monkeys) in 1986 (age 40)-- Model Irina Shayk in 1986 (age 40)-- Actor Courtney Eaton in 1996 (age 30)-- Musician Shuhua ((G)I-dle) in 2000 (age 26)