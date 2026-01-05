Those born on this date are under the sign of Capricorn.

ADVERTISEMENT
They include:

-- Artist Yves Tanguy in 1900

-- Actor George Reeves in 1914

-- Actor Jane Wyman in 1917

-- Vice President Walter Mondale in 1928

-- Actor Robert Duvall in 1931 (age 95)

-- Writer Umberto Eco in 1932

FOLLOW REALITY TV WORLD ON THE ALL-NEW GOOGLE NEWS!
Reality TV World is now available on the all-new Google News app and website. Click here to visit our Google News page, and then click FOLLOW to add us as a news source!
-- Football Hall of Fame member Chuck Noll in 1932

-- Football Hall of Fame member Jim Otto in 1938

-- Filmmaker Hayao Miyazaki in 1941 (age 85)

-- TV personality Charlie Rose in 1942 (age 84)

-- Actor Diane Keaton in 1946

-- Musician Chris Stein (Blondie) in 1950 (age 76)

-- Actor Pamela Sue Martin in 1953 (age 73)

-- Actor Clancy Brown in 1959 (age 67)

-- Musician Iris DeMent (Strangers) in 1961 (age 65)

-- Actor Suzy Amis in 1962 (age 64)

-- Actor Vinnie Jones in 1965 (age 61)

-- Musician Kate Schellenbach (Luscious Jackson/Beastie Boys) in 1966 (age 60)

-- Dancer/TV personality Carrie Ann Inaba in 1968 (age 58)

-- Musician Marilyn Manson in 1969 (age 57)

-- Actor Shea Whigham in 1969 (age 57)

-- Actor Bradley Cooper in 1975 (age 51)

-- Actor January Jones in 1978 (age 48)

-- DJ Deadmau5 in 1981 (age 45)

-- Actor Jason Mitchell in 1987 (age 39)

-- Actor Mike Faist in 1992 (age 34)

-- Model/actor/musician Suki Waterhouse in 1992 (age 34)

-- Actor Walker Scobell in 2009 (age 17)