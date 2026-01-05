Those born on this date are under the sign of Capricorn.They include:-- Artist Yves Tanguy in 1900-- Actor George Reeves in 1914-- Actor Jane Wyman in 1917-- Vice President Walter Mondale in 1928-- Actor Robert Duvall in 1931 (age 95)-- Writer Umberto Eco in 1932-- Football Hall of Fame member Chuck Noll in 1932-- Football Hall of Fame member Jim Otto in 1938-- Filmmaker Hayao Miyazaki in 1941 (age 85)-- TV personality Charlie Rose in 1942 (age 84)-- Actor Diane Keaton in 1946-- Musician Chris Stein (Blondie) in 1950 (age 76)-- Actor Pamela Sue Martin in 1953 (age 73)-- Actor Clancy Brown in 1959 (age 67)-- Musician Iris DeMent (Strangers) in 1961 (age 65)-- Actor Suzy Amis in 1962 (age 64)-- Actor Vinnie Jones in 1965 (age 61)-- Musician Kate Schellenbach (Luscious Jackson\/Beastie Boys) in 1966 (age 60)-- Dancer\/TV personality Carrie Ann Inaba in 1968 (age 58)-- Musician Marilyn Manson in 1969 (age 57)-- Actor Shea Whigham in 1969 (age 57)-- Actor Bradley Cooper in 1975 (age 51)-- Actor January Jones in 1978 (age 48)-- DJ Deadmau5 in 1981 (age 45)-- Actor Jason Mitchell in 1987 (age 39)-- Actor Mike Faist in 1992 (age 34)-- Model\/actor\/musician Suki Waterhouse in 1992 (age 34)-- Actor Walker Scobell in 2009 (age 17)