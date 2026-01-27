Those born on this date are under the sign of Aquarius.

ADVERTISEMENT
They include:

-- Musician Wolfgang Amadeus Mozart in 1756

-- Writer Lewis Carroll in 1832

-- Labor organizer Samuel Gompers in 1850

-- Edward Smith, captain of the RMS Titanic, in 1850

-- U.S. Adm. Hyman Rickover in 1900

-- NFL Hall of Fame member Art Rooney in 1901

FOLLOW REALITY TV WORLD ON THE ALL-NEW GOOGLE NEWS!
Reality TV World is now available on the all-new Google News app and website. Click here to visit our Google News page, and then click FOLLOW to add us as a news source!
-- Publisher William Randolph Hearst Jr. in 1908

-- Musician Elmore James in 1918

-- Actor Donna Reed in 1921

-- Actor James Cromwell in 1940 (age 86)

-- Actor John Witherspoon in 1942

-- Nobel Peace Prize laureate Mairead Corrigan Maguire in 1944 (age 82)

-- Musician Nick Mason (Pink Floyd) in 1944 (age 82)

-- Musician Nedra Talley-Ross (Ronettes) in 1946 (age 80)

-- Ballet dancer Mikhail Baryshnikov in 1948 (age 78)

-- Chief Justice of the United States John Roberts in 1955 (age 71)

-- Actor Mimi Rogers in 1956 (age 70)

-- Musician Janick Gers (Iron Maiden) in 1957 (age 69)

-- News commentator Keith Olbermann in 1959 (age 67)

-- Sports Broadcasting Hall of Fame member Cris Collinsworth in 1959 (age 67)

-- Tanzanian President Samia Suluhu Hassan in 1960 (age 66)

-- Musician Gillian Gilbert (New Order) in 1961 (age 65)

-- Musician Margo Timmins (Cowboy Junkies) in 1961 (age 65)

-- Actor Bridget Fonda in 1964 (age 62)

-- Actor Alan Cumming in 1965 (age 61)

-- Actor Tamlyn Tomita in 1966 (age 60)

-- Musician Mike Patton (Faith No More) in 1968 (age 58)

-- Musician Michael Kulas (James) in 1969 (age 57)

-- Comedian/actor Patton Oswalt in 1969 (age 57)

-- Actor Guillermo Rodriguez in 1971 (age 55)

-- Actor Rosamund Pike in 1979 (age 47)

-- Musician Matt Sanchez (American Authors) in 1986 (age 40)

-- Actor Freddy Carter in 1993 (age 33)

-- Actor Devin Druid in 1998 (age 28)

-- Musician Bailey Zimmerman in 2000 (age 26)