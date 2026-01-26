Those born on this date are under the sign of Aquarius.They include:-- U.S. Army Gen. Douglas MacArthur in 1880-- Aviator Bessie Coleman in 1892-- Musician Maria von Trapp in 1905-- Louis Zamperini, American World War II prisoner of war and subject of the film Unbroken, in 1917-- Romanian dictator Nicolae Ceausescu in 1918-- Writer Philip Jose Farmer in 1918-- Actor Paul Newman in 1925-- Cartoonist\/writer Jules Feiffer in 1929-- Sports personality Bob Uecker in 1934-- Actor Scott Glenn in 1939 (age 86)-- Political activist Angela Davis in 1944 (age 82)-- Musician Ashley Hutchings (Fairport Convention) in 1945 (age 81)-- Film critic Gene Siskel in 1946-- Actor David Strathairn in 1949 (age 77)-- Musician Lucinda Williams in 1953 (age 73)-- Musician Eddie Van Halen in 1955-- Musician Anita Baker in 1958 (age 68)-- Comedian\/TV personality Ellen DeGeneres in 1958 (age 68)-- Musician Norman Hassan (UB40) in 1958 (age 68)-- Hockey Hall of Fame member Wayne Gretzky in 1961 (age 65)-- Musician Charlie Gillingham (Counting Crows) in 1960 (age 65)-- Musician Andrew Ridgeley (Wham!) in 1963 (age 62)-- Musician Kirk Franklin in 1970 (age 56)-- Soccer coach\/player Brendan Rodgers in 1973 (age 53)-- Musician Chris Hesse (Hoobastank) in 1974 (age 52)-- Actor Sara Rue in 1979 (age 47)-- Actor Colin O'Donoghue in 1981 (age 45)-- Conductor Gustavo Dudamel in 1981 (age 45)-- Wrestler Mercedes Mone, formerly known as Sasha Banks, in 1992 (age 34)-- Actor Joseph Quinn in 1994 (age 32)-- Actor Drake Rodger in 1999 (age 27)-- Musician sullyoon (Nmixx) in 2004 (age 22)