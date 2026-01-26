Those born on this date are under the sign of Aquarius.

They include:

-- U.S. Army Gen. Douglas MacArthur in 1880

-- Aviator Bessie Coleman in 1892

-- Musician Maria von Trapp in 1905

-- Louis Zamperini, American World War II prisoner of war and subject of the film Unbroken, in 1917

-- Romanian dictator Nicolae Ceausescu in 1918

-- Writer Philip Jose Farmer in 1918

-- Actor Paul Newman in 1925

-- Cartoonist/writer Jules Feiffer in 1929

-- Sports personality Bob Uecker in 1934

-- Actor Scott Glenn in 1939 (age 86)

-- Political activist Angela Davis in 1944 (age 82)

-- Musician Ashley Hutchings (Fairport Convention) in 1945 (age 81)

-- Film critic Gene Siskel in 1946

-- Actor David Strathairn in 1949 (age 77)

-- Musician Lucinda Williams in 1953 (age 73)

-- Musician Eddie Van Halen in 1955

-- Musician Anita Baker in 1958 (age 68)

-- Comedian/TV personality Ellen DeGeneres in 1958 (age 68)

-- Musician Norman Hassan (UB40) in 1958 (age 68)

-- Hockey Hall of Fame member Wayne Gretzky in 1961 (age 65)

-- Musician Charlie Gillingham (Counting Crows) in 1960 (age 65)

-- Musician Andrew Ridgeley (Wham!) in 1963 (age 62)

-- Musician Kirk Franklin in 1970 (age 56)

-- Soccer coach/player Brendan Rodgers in 1973 (age 53)

-- Musician Chris Hesse (Hoobastank) in 1974 (age 52)

-- Actor Sara Rue in 1979 (age 47)

-- Actor Colin O'Donoghue in 1981 (age 45)

-- Conductor Gustavo Dudamel in 1981 (age 45)

-- Wrestler Mercedes Mone, formerly known as Sasha Banks, in 1992 (age 34)

-- Actor Joseph Quinn in 1994 (age 32)

-- Actor Drake Rodger in 1999 (age 27)

-- Musician sullyoon (Nmixx) in 2004 (age 22)