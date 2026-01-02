Those born on this date are under the sign of Capricorn.They include:-- U.S. Sen. Barry Goldwater in 1909-- Writer Isaac Asimov in 1920-- Televangelist Jim Bakker in 1940 (age 86)-- Zoologist Jack Hanna in 1947 (age 79)-- Journalist Judith Miller in 1948 (age 78)-- Filmmaker Todd Haynes in 1961 (age 65)-- Actor Gabrielle Carteris in 1961 (age 65)-- Actor Tia Carrere in 1967 (age 59)-- Actor Cuba Gooding Jr. in 1968 (age 58)-- Model Christy Turlington in 1969 (age 57)-- Actor Taye Diggs in 1971 (age 55)-- Actor\/musician Renee Elise Goldsberry in 1971 (age 55)-- Actor Dax Shepard in 1975 (age 51)-- Musician Doug Robb (Hoobastank) in 1975 (age 51)-- Actor Paz Vega in 1976 (age 50)-- Musician Jerry DePizzo Jr. (O.A.R.) in 1979 (47)-- Actor David Gyasi in 1980 (age 46)-- Actor Kate Bosworth in 1983 (age 43)-- Actor Anthony Carrigan in 1983 (age 43)-- Musician Trombone Shorty (Stooges Brass Band) in 1986 (age 40)-- Actor Shelley Hennig in 1987 (age 39)-- Actor Ben Hardy in 1991 (age 35)-- Musician Bryson Tiller in 1993 (age 33)