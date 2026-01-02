Those born on this date are under the sign of Capricorn.

They include:

-- U.S. Sen. Barry Goldwater in 1909

-- Writer Isaac Asimov in 1920

-- Televangelist Jim Bakker in 1940 (age 86)

-- Zoologist Jack Hanna in 1947 (age 79)

-- Journalist Judith Miller in 1948 (age 78)

-- Filmmaker Todd Haynes in 1961 (age 65)

-- Actor Gabrielle Carteris in 1961 (age 65)

-- Actor Tia Carrere in 1967 (age 59)

-- Actor Cuba Gooding Jr. in 1968 (age 58)

-- Model Christy Turlington in 1969 (age 57)

-- Actor Taye Diggs in 1971 (age 55)

-- Actor/musician Renee Elise Goldsberry in 1971 (age 55)

-- Actor Dax Shepard in 1975 (age 51)

-- Musician Doug Robb (Hoobastank) in 1975 (age 51)

-- Actor Paz Vega in 1976 (age 50)

-- Musician Jerry DePizzo Jr. (O.A.R.) in 1979 (47)

-- Actor David Gyasi in 1980 (age 46)

-- Actor Kate Bosworth in 1983 (age 43)

-- Actor Anthony Carrigan in 1983 (age 43)

-- Musician Trombone Shorty (Stooges Brass Band) in 1986 (age 40)

-- Actor Shelley Hennig in 1987 (age 39)

-- Actor Ben Hardy in 1991 (age 35)

-- Musician Bryson Tiller in 1993 (age 33)