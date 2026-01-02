Those born on this date are under the sign of Capricorn.They include:-- Philosopher Cicero in 106 B.C.-- Feminist\/abolitionist Lucretia Mott in 1793-- U.S. first lady Grace Coolidge in 1879-- Writer J.R.R. Tolkien in 1892-- Football Hall of Fame Coach Hank Stram in 1923-- Music producer George Martin in 1926-- Filmmaker Sergio Leone in 1929-- Actor Dabney Coleman in 1932-- Hockey Hall of Fame member Bobby Hull in 1939-- Musician Van Dyke Parks in 1943 (age 83)-- Musician Stephen Stills (Buffalo Springfield\/Crosby, Stills, Nash, & Young) in 1945 (age 81)-- Musician John Paul Jones (Led Zeppelin) in 1946 (age 80)-- Actor Victoria Principal in 1950 (age 76)-- Actor\/filmmaker Mel Gibson in 1956 (age 70)-- Auto racer Michael Schumacher in 1969 (age 57)-- Actor Jason Marsden in 1975 (age 51)-- Actor Danica McKellar in 1975 (age 51)-- Musician Thomas Bangalter (Daft Punk) in 1975 (age 51)-- Football star Eli Manning in 1981 (age 45)-- Actor Katie McGrath in 1983 (age 43)-- Actor Nicole Beharie in 1985 (age 42)-- Musician Jisoo (Blackpink) in 1995 (age 31)-- Actor Florence Pugh in 1996 (age 30)-- Climate activist Greta Thunberg in 2003 (age 23)-- Actor Raegan Revord in 2008 (age 18)