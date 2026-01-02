Those born on this date are under the sign of Capricorn.

They include:

-- Philosopher Cicero in 106 B.C.

-- Feminist/abolitionist Lucretia Mott in 1793

-- U.S. first lady Grace Coolidge in 1879

-- Writer J.R.R. Tolkien in 1892

-- Football Hall of Fame Coach Hank Stram in 1923

-- Music producer George Martin in 1926

-- Filmmaker Sergio Leone in 1929

-- Actor Dabney Coleman in 1932

-- Hockey Hall of Fame member Bobby Hull in 1939

-- Musician Van Dyke Parks in 1943 (age 83)

-- Musician Stephen Stills (Buffalo Springfield/Crosby, Stills, Nash, & Young) in 1945 (age 81)

-- Musician John Paul Jones (Led Zeppelin) in 1946 (age 80)

-- Actor Victoria Principal in 1950 (age 76)

-- Actor/filmmaker Mel Gibson in 1956 (age 70)

-- Auto racer Michael Schumacher in 1969 (age 57)

-- Actor Jason Marsden in 1975 (age 51)

-- Actor Danica McKellar in 1975 (age 51)

-- Musician Thomas Bangalter (Daft Punk) in 1975 (age 51)

-- Football star Eli Manning in 1981 (age 45)

-- Actor Katie McGrath in 1983 (age 43)

-- Actor Nicole Beharie in 1985 (age 42)

-- Musician Jisoo (Blackpink) in 1995 (age 31)

-- Actor Florence Pugh in 1996 (age 30)

-- Climate activist Greta Thunberg in 2003 (age 23)

-- Actor Raegan Revord in 2008 (age 18)