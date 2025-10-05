Those born on this date are under the sign of Libra.They include:-- Chester A. Arthur, 21st president of the United States, in 1829-- Filmmaker Louis Lumiere in 1864-- Entrepreneur Ray Kroc in 1902-- Comedian\/actor Larry Fine in 1902-- Cartoonist Bil Keane in 1922-- Actor Glynis Johns in 1923-- Actor\/comedian Bill Dana in 1924-- Football Hall of Fame member Barry Switzer in 1937 (age 88)-- Musician Steve Miller in 1943 (age 82)-- Musician Brian Johnson (AC\/DC) in 1947 (age 78)-- Musician\/political activist Bob Geldof (Boomtown Rats) in 1951 (age 74)-- Actor Karen Allen in 1951 (age 74)-- Filmmaker\/writer Clive Barker in 1952 (age 73)-- Tajik President Emomali Rahmon in 1952 (age 73)-- Comedian\/actor Bernie Mac in 1957-- Scientist\/TV personality Neil DeGrasse Tyson in 1958 (age 67)-- Architect Maya Lin in 1959 (age 66)-- Actor Daniel Baldwin in 1960 (age 65)-- Musician David Bryson (Counting Crows) in 1961 (age 64)-- Motorsports Hall of Fame member Michael Andretti in 1962 (age 63)-- World Golf Hall of Fame member Laura Davies in 1963 (age 62)-- Musician Dave Dederer (Presidents of the United States of America) in 1964 (age 61)-- Hockey Hall of Fame member Mario Lemieux in 1965 (age 60)-- Hockey Hall of Fame member Patrick Roy in 1965 (age 60)-- Actor Guy Pearce in 1967 (age 58)-- Actor\/musician Heather Headley in 1974 (age 51)-- Musician\/writer Colin Meloy (Decemberists) in 1974 (age 51)-- Musician Brian Mashburn (Save Ferris) in 1975 (age 50)-- Actor Parminder Nagra in 1975 (age 50)-- Actor Scott Weinger in 1975 (age 50)-- Actor Kate Winslet in 1975 (age 50)-- Musician James Valentine (Maroon 5) in 1978 (age 47)-- Musician Paul Thomas (Good Charlotte) in 1980 (age 45)-- Actor Jesse Eisenberg in 1983 (age 42)-- Heiress\/TV personality Nicky Hilton in 1983 (age 42)-- NFL player\/actor Travis Kelce in 1989 (age 36)-- Actor Taylour Paige in 1990 (age 35)-- Musician Betty Who in 1991 (age 34)-- Actor Jacob Tremblay in 2006 (age 19)