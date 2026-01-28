Those born on this date are under the sign of Aquarius.

ADVERTISEMENT
They include:

-- Roman Catholic St. Thomas Aquinas in 1225

-- English King Henry VII in 1457

-- Cuban revolutionary/poet Jose Marti in 1853

-- Writer Sidonie-Gabrielle "Colette" in 1873

-- Artist Jackson Pollock in 1912

-- Artist Claes Oldenburg in 1929

FOLLOW REALITY TV WORLD ON THE ALL-NEW GOOGLE NEWS!
Reality TV World is now available on the all-new Google News app and website. Click here to visit our Google News page, and then click FOLLOW to add us as a news source!
-- Actor Alan Alda in 1936 (age 90)

-- Actor Susan Howard in 1943 (age 83)

-- NBA coach Gregg Popovich in 1949 (age 77)

-- Hamad bin Isa al-Khalifa, king of Bahrain, in 1950 (age 76)

-- Filmmaker Frank Darabont in 1959 (age 67)

-- Musician Dan Spitz (Anthrax) in 1963 (age 63)

-- Musician DJ Muggs (Cypress Hill) in 1968 (age 58)

-- Musician Rakim (Eric B. & Rakim) in 1968 (age 58)

-- Musician Sarah McLachlan in 1968 (age 58)

-- Comedian/journalist Mo Rocca in 1969 (age 57)

-- Musician Jeremy Ruzumna (Fitz and the Tantrums) in 1970 (age 56)

-- Supreme Court Associate Justice Amy Coney Barrett in 1972 (age 54)

-- Musician Brandon Bush (Train) in 1973 (age 53)

-- Musician Rick Ross in 1976 (age 50)

-- Musician Joey Fatone (NSYNC) in 1977 (age 49)

-- Musician Big Freedia in 1978 (age 48)

-- Musician Nick Carter (Backstreet Boys) in 1980 (age 46)

-- Actor Elijah Wood in 1981 (age 45)

-- Musician J. Cole in 1985 (age 41)

-- Actor Tom Hopper in 1985 (age 41)

-- Actor Calum Worthy in 1991 (age 35)

-- Actor Will Poulter in 1993 (age 33)

-- Musician Maluma in 1994 (age 32)

-- Actor Ariel Winter in 1998 (age 28)

-- Actor Whitney Peak in 2003 (age 23)

-- Musician/actor That Girl Lay Lay in 2007 (age 19)