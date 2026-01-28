Those born on this date are under the sign of Aquarius.They include:-- Roman Catholic St. Thomas Aquinas in 1225-- English King Henry VII in 1457-- Cuban revolutionary\/poet Jose Marti in 1853-- Writer Sidonie-Gabrielle "Colette" in 1873-- Artist Jackson Pollock in 1912-- Artist Claes Oldenburg in 1929-- Actor Alan Alda in 1936 (age 90)-- Actor Susan Howard in 1943 (age 83)-- NBA coach Gregg Popovich in 1949 (age 77)-- Hamad bin Isa al-Khalifa, king of Bahrain, in 1950 (age 76)-- Filmmaker Frank Darabont in 1959 (age 67)-- Musician Dan Spitz (Anthrax) in 1963 (age 63)-- Musician DJ Muggs (Cypress Hill) in 1968 (age 58)-- Musician Rakim (Eric B. & Rakim) in 1968 (age 58)-- Musician Sarah McLachlan in 1968 (age 58)-- Comedian\/journalist Mo Rocca in 1969 (age 57)-- Musician Jeremy Ruzumna (Fitz and the Tantrums) in 1970 (age 56)-- Supreme Court Associate Justice Amy Coney Barrett in 1972 (age 54)-- Musician Brandon Bush (Train) in 1973 (age 53)-- Musician Rick Ross in 1976 (age 50)-- Musician Joey Fatone (NSYNC) in 1977 (age 49)-- Musician Big Freedia in 1978 (age 48)-- Musician Nick Carter (Backstreet Boys) in 1980 (age 46)-- Actor Elijah Wood in 1981 (age 45)-- Musician J. Cole in 1985 (age 41)-- Actor Tom Hopper in 1985 (age 41)-- Actor Calum Worthy in 1991 (age 35)-- Actor Will Poulter in 1993 (age 33)-- Musician Maluma in 1994 (age 32)-- Actor Ariel Winter in 1998 (age 28)-- Actor Whitney Peak in 2003 (age 23)-- Musician\/actor That Girl Lay Lay in 2007 (age 19)