Those born on this date are under the sign of Aquarius.They include:-- American patriot John Hancock in 1737-- Artist Edouard Manet in 1832-- Filmmaker Sergei Eisenstein in 1898-- Actor Dan Duryea in 1907-- Comedian Ernie Kovacs in 1919-- Actor Jeanne Moreau in 1928-- Actor\/musician Chita Rivera in 1933-- Actor Gil Gerard in 1943-- Actor Rutger Hauer in 1944-- Actor Richard Dean Anderson in 1950 (age 76)-- Airline pilot Chesley Sullenberger in 1951 (age 75)-- Musician Robin Zander (Cheap Trick) in 1953 (age 73)-- Musician Earl Falconer (UB40) in 1957 (age 69)-- Princess Caroline of Monaco in 1957 (age 69)-- Actor Peter Mackenzie in 1961 (age 65)-- Actor Boris McGiver in 1962 (age 64)-- Actor Gail O'Grady in 1963 (age 63)-- Actor Mariska Hargitay in 1964 (age 62)-- Actor Ewen Bremner in 1972 (age 54)-- Actor Tiffani Thiessen in 1974 (age 52)-- Broadcast journalist Norah O'Donnell in 1974 (age 52)-- Musician Nick Harmer (Death Cab for Cutie) in 1975 (age 51)-- Actor Julia Jones in 1981 (age 45)