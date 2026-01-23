Those born on this date are under the sign of Aquarius.

They include:

-- American patriot John Hancock in 1737

-- Artist Edouard Manet in 1832

-- Filmmaker Sergei Eisenstein in 1898

-- Actor Dan Duryea in 1907

-- Comedian Ernie Kovacs in 1919

-- Actor Jeanne Moreau in 1928

-- Actor/musician Chita Rivera in 1933

-- Actor Gil Gerard in 1943

-- Actor Rutger Hauer in 1944

-- Actor Richard Dean Anderson in 1950 (age 76)

-- Airline pilot Chesley Sullenberger in 1951 (age 75)

-- Musician Robin Zander (Cheap Trick) in 1953 (age 73)

-- Musician Earl Falconer (UB40) in 1957 (age 69)

-- Princess Caroline of Monaco in 1957 (age 69)

-- Actor Peter Mackenzie in 1961 (age 65)

-- Actor Boris McGiver in 1962 (age 64)

-- Actor Gail O'Grady in 1963 (age 63)

-- Actor Mariska Hargitay in 1964 (age 62)

-- Actor Ewen Bremner in 1972 (age 54)

-- Actor Tiffani Thiessen in 1974 (age 52)

-- Broadcast journalist Norah O'Donnell in 1974 (age 52)

-- Musician Nick Harmer (Death Cab for Cutie) in 1975 (age 51)

-- Actor Julia Jones in 1981 (age 45)