Those born on this date are under the sign of Aquarius.They include:-- Writer\/explorer Walter Raleigh in 1552-- English philosopher\/statesman Francis Bacon in 1561-- Poet Lord George Byron in 1788-- Chief Justice of the United States Fred Vinson in 1890-- U.N. Secretary-General U Thant in 1909-- Actor Ann Sothern in 1909-- Musician Sam Cooke in 1931-- Actor Piper Laurie in 1932-- Actor Bill Bixby in 1934-- TV chef Graham Kerr in 1934 (age 92)-- Writer Joseph Wambaugh in 1937-- TV chef Jeff Smith in 1939-- Actor John Hurt in 1940-- Musician Steve Perry (Journey) in 1949 (age 77)-- Musician Teddy Gentry (Alabama) in 1952 (age 74)-- Filmmaker Jim Jarmusch in 1953 (age 73)-- Actor John Wesley Shipp in 1955 (age 71)-- Actor Linda Blair in 1959 (age 67)-- Musician Michael Hutchence (INXS) in 1960-- Musician Steven Adler (Guns N' Roses) in 1965 (age 61)-- Actor Diane Lane in 1965 (age 61)-- Actor\/musician DJ Jazzy Jeff in 1965 (age 61)-- Restaurateur Guy Fieri in 1968 (age 58)-- Actor Olivia d'Abo in 1969 (age 57)-- Actor Matt Iseman in 1971 (age 55)-- Actor Gabriel Macht in 1972 (age 54)-- Actor Balthazar Getty in 1975 (age 51)-- Actor Christopher Kennedy Masterson in 1980 (age 46)-- Musician\/actor\/interior designer Willa Ford in 1981 (age 45)-- Musician Ben Moody (Evanescence) in 1981 (age 45)-- Actor Beverley Mitchell in 1981 (age 45)-- WNBA star Caitlin Clark in 2002 (age 24)