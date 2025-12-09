Those born on this date are under the sign of Sagittarius.They include:-- Writer John Milton in 1608-- Actor Margaret Hamilton in 1902-- Screenwriter Dalton Trumbo in 1905-- Speaker of the House Tip O'Neill in 1912-- Actor Kirk Douglas in 1916-- Comedian Redd Foxx in 1922-- Actor Dick Van Patten in 1928-- Actor John Cassavetes in 1929-- Actor Buck Henry in 1930-- Actor Judi Dench in 1934 (age 91)-- Football Hall of Fame member Deacon Jones in 1938-- Actor Beau Bridges in 1941 (age 84)-- Football Hall of Fame member Dick Butkus in 1942-- Actor Michael Nouri in 1945 (age 80)-- World Golf Hall of Fame member Tom Kite in 1949 (age 76)-- Actor Michael Dorn in 1952 (age 73)-- Actor John Malkovich in 1953 (age 72)-- Musician\/TV personality Donny Osmond in 1957 (age 68)-- Comedian\/actor Mario Cantone in 1959 (age 67)-- Actor Joe Lando in 1961 (age 64)-- Actor Felicity Huffman in 1962 (age 63)-- Actor Toby Huss in 1966 (age 59)-- Musician Brian Bell (Weezer) in 1968 (age 57)-- Entrepreneur\/TV personality Lori Greiner in 1969 (age 56)-- Musician Jakob Dylan (Wallflowers) in 1969 (age 56)-- Musician Tre Cool (Green Day) in 1972 (age 53)-- Musician Imogen Heap in 1977 (age 48)-- Actor Jesse Metcalfe in 1978 (age 47)-- Actor Simon Helberg in 1980 (age 45)-- Actor Sungwon Cho in 1990 (age 35)-- U.S. Olympic gymnast McKayla Maroney in 1995 (age 30)-- U.S. Olympic gymnast MyKayla Skinner in 1996 (age 29)-- Actor Jaren Lewison in 2000 (age 25)-- Musician Shin Yuna (Itzy) in 2003 (age 22)-- Actor Nico Parker in 2004 (age 21)