Those born on this date are under the sign of Sagittarius.

They include:

-- Writer John Milton in 1608

-- Actor Margaret Hamilton in 1902

-- Screenwriter Dalton Trumbo in 1905

-- Speaker of the House Tip O'Neill in 1912

-- Actor Kirk Douglas in 1916

-- Comedian Redd Foxx in 1922

-- Actor Dick Van Patten in 1928

-- Actor John Cassavetes in 1929

-- Actor Buck Henry in 1930

-- Actor Judi Dench in 1934 (age 91)

-- Football Hall of Fame member Deacon Jones in 1938

-- Actor Beau Bridges in 1941 (age 84)

-- Football Hall of Fame member Dick Butkus in 1942

-- Actor Michael Nouri in 1945 (age 80)

-- World Golf Hall of Fame member Tom Kite in 1949 (age 76)

-- Actor Michael Dorn in 1952 (age 73)

-- Actor John Malkovich in 1953 (age 72)

-- Musician/TV personality Donny Osmond in 1957 (age 68)

-- Comedian/actor Mario Cantone in 1959 (age 67)

-- Actor Joe Lando in 1961 (age 64)

-- Actor Felicity Huffman in 1962 (age 63)

-- Actor Toby Huss in 1966 (age 59)

-- Musician Brian Bell (Weezer) in 1968 (age 57)

-- Entrepreneur/TV personality Lori Greiner in 1969 (age 56)

-- Musician Jakob Dylan (Wallflowers) in 1969 (age 56)

-- Musician Tre Cool (Green Day) in 1972 (age 53)

-- Musician Imogen Heap in 1977 (age 48)

-- Actor Jesse Metcalfe in 1978 (age 47)

-- Actor Simon Helberg in 1980 (age 45)

-- Actor Sungwon Cho in 1990 (age 35)

-- U.S. Olympic gymnast McKayla Maroney in 1995 (age 30)

-- U.S. Olympic gymnast MyKayla Skinner in 1996 (age 29)

-- Actor Jaren Lewison in 2000 (age 25)

-- Musician Shin Yuna (Itzy) in 2003 (age 22)

-- Actor Nico Parker in 2004 (age 21)