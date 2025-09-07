Those born on this date are under the sign of Virgo.They include:-- England's Queen Elizabeth I in 1533-- Artist Anna "Grandma" Moses in 1860-- Financier J. Pierpont Morgan Jr. in 1867-- Filmmaker Elia Kazan in 1909-- World Golf Hall of Fame member Louise Suggs in 1923-- Fashion designer Laura Ashley in 1925-- Paranormal investigator Ed Warren in 1926-- Musician Sonny Rollins in 1930 (age 95)-- Philanthropist John Paul Getty Jr. in 1932-- Musician Buddy Holly in 1936-- Filmmaker Dario Argento in 1940 (age 85)-- Musician Gloria Gaynor in 1943 (age 82)-- Actor Julie Kavner in 1950 (age 75)-- Political commentator Peggy Noonan in 1950 (age 75)-- Musician Chrissie Hynde (Pretenders) in 1951 (age 74)-- Musician Benmont Tench (Tom Petty and the Heartbreakers) in 1953 (age 72)-- Actor Corbin Bernsen in 1954 (age 71)-- Actor Michael Emerson in 1954 (age 71)-- Musician Michael Feinstein in 1956 (age 69)-- Musician Diane Warren in 1956 (age 69)-- Musician LeRoi Moore (Dave Matthews Band) in 1961-- Actor W. Earl Brown in 1963 (age 62)-- Musician Eazy E (N.W.A.) in 1963-- Actor Toby Jones in 1966 (age 59)-- Comedian\/actor Leslie Jones in 1967 (age 58)-- Actor Diane Farr in 1969 (age 56)-- Musician Chad Sexton (311) in 1970 (age 55)-- Actor Tom Everett Scott in 1970 (age 55)-- Actor Shannon Elizabeth in 1973 (age 52)-- Filmmaker Alex Kurtzman in 1973 (age 52)-- Actor Oliver Hudson in 1976 (age 49)-- Actor Devon Sawa in 1978 (age 47)-- Musician Owen Pallett (Arcade Fire) in 1979 (age 46)-- Actor JD Pardo in 1980 (age 45)-- Actor Evan Rachel Wood in 1987 (age 38)-- Actor Dean-Charles Chapman in 1997 (age 28)-- Musician Gracie Abrams in 1999 (age 26)-- Actor Ian Chen in 2006 (age 19)