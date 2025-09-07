Those born on this date are under the sign of Virgo.

They include:

-- England's Queen Elizabeth I in 1533

-- Artist Anna "Grandma" Moses in 1860

-- Financier J. Pierpont Morgan Jr. in 1867

-- Filmmaker Elia Kazan in 1909

-- World Golf Hall of Fame member Louise Suggs in 1923

-- Fashion designer Laura Ashley in 1925

-- Paranormal investigator Ed Warren in 1926

-- Musician Sonny Rollins in 1930 (age 95)

-- Philanthropist John Paul Getty Jr. in 1932

-- Musician Buddy Holly in 1936

-- Filmmaker Dario Argento in 1940 (age 85)

-- Musician Gloria Gaynor in 1943 (age 82)

-- Actor Julie Kavner in 1950 (age 75)

-- Political commentator Peggy Noonan in 1950 (age 75)

-- Musician Chrissie Hynde (Pretenders) in 1951 (age 74)

-- Musician Benmont Tench (Tom Petty and the Heartbreakers) in 1953 (age 72)

-- Actor Corbin Bernsen in 1954 (age 71)

-- Actor Michael Emerson in 1954 (age 71)

-- Musician Michael Feinstein in 1956 (age 69)

-- Musician Diane Warren in 1956 (age 69)

-- Musician LeRoi Moore (Dave Matthews Band) in 1961

-- Actor W. Earl Brown in 1963 (age 62)

-- Musician Eazy E (N.W.A.) in 1963

-- Actor Toby Jones in 1966 (age 59)

-- Comedian/actor Leslie Jones in 1967 (age 58)

-- Actor Diane Farr in 1969 (age 56)

-- Musician Chad Sexton (311) in 1970 (age 55)

-- Actor Tom Everett Scott in 1970 (age 55)

-- Actor Shannon Elizabeth in 1973 (age 52)

-- Filmmaker Alex Kurtzman in 1973 (age 52)

-- Actor Oliver Hudson in 1976 (age 49)

-- Actor Devon Sawa in 1978 (age 47)

-- Musician Owen Pallett (Arcade Fire) in 1979 (age 46)

-- Actor JD Pardo in 1980 (age 45)

-- Actor Evan Rachel Wood in 1987 (age 38)

-- Actor Dean-Charles Chapman in 1997 (age 28)

-- Musician Gracie Abrams in 1999 (age 26)

-- Actor Ian Chen in 2006 (age 19)