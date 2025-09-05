Those born on this date are under the sign of Virgo.

They include:

-- French King Louis XIV in 1638

-- Outlaw Jesse James in 1847

-- Distiller Jack Daniel in 1846

-- Baseball Hall of Fame member Napoleon Lajoie in 1874

-- Marketing research engineer A.C. Nielsen in 1897

-- Comedian/actor Bob Newhart in 1929

-- Musician/actor Carol Lawrence in 1932 (age 93)

-- Actor Lucille Soong in 1935 (age 90)

-- Actor William Devane in 1939 (age 86)

-- Actor George Lazenby in 1939 (age 86)

-- Civil rights activist Claudette Colvin in 1939 (age 86)

-- Actor Raquel Welch in 1940

-- Filmmaker Werner Herzog in 1942 (age 83)

-- Musician Al Stewart in 1945 (age 80)

-- Musician Loudon Wainwright III in 1946 (age 79)

-- Musician Freddie Mercury (Queen) in 1946

-- Actor Dennis Dugan in 1946 (age 79)

-- Musician Mel Collins (King Crimson/Kokomo) in 1947 (age 78)

-- Cartoonist Cathy Guisewite in 1950 (age 75)

-- Actor Michael Keaton in 1951 (age 74)

-- Kuwaiti Prime Minister Ahmad al-Abdullah al-Sabah in 1952 (age 73)

-- Actor Debbie Turner in 1956 (age 69)

-- Musician Terry Ellis (En Vogue) in 1963 (age 62)

-- Musician Brad Wilk (Rage Against the Machine/Audioslave) in 1968 (age 57)

-- Musician Dweezil Zappa (Zappa Plays Zappa/Spinal Tap) in 1969 (age 56)

-- Actor Rose McGowan in 1973 (age 52)

-- Actor Paddy Considine in 1973 (age 52)

-- Actor Carice Van Houten in 1976 (age 49)

-- Actor Annabelle Wallis in 1984 (age 41)

-- Musician Kyle O'Quin (Portugal. The Man) in 1985 (age 40)

-- Actor Emmy Raver-Lampman in 1988 (age 37)

-- Actor Kat Graham in 1989 (age 36)

-- Korean Sports Hall of Fame figure skater Kim Yuna in 1990 (age 35)