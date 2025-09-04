Those born on this date are under the sign of Virgo.They include:-- Writer\/politician Francois Rene de Chateaubriand in 1768-- U.S. first lady Sarah Polk in 1803-- Engineer\/inventor Lewis Latimer in 1848-- Musician Darius Milhaud in 1892-- Musician Jan Savitt in 1907-- Writer Richard Wright in 1908-- Radio news commentator Paul Harvey in 1918-- Actor Dick York in 1928-- Dancer\/actor Mitzi Gaynor in 1931-- Actor Kenneth Kimmins in 1941 (age 84)-- Musician Merald "Bubba" Knight (Gladys Knight & the Pips) in 1942 (age 83)-- World Golf Hall of Fame member Raymond Floyd in 1942 (age 83)-- World Golf Hall of Fame member Tom Watson in 1949 (age 76)-- Musician Ronald LaPread (Commodores) in 1950 (age 75)-- Musician Martin Chambers (Pretenders) in 1951 (age 74)-- Actor Judith Ivey in 1951 (age 74)-- Actor\/dancer Khandi Alexander in 1957 (age 68)-- Radio\/TV personality Drew Pinsky in 1958 (age 67)-- Comedian\/actor Damon Wayans in 1960 (age 65)-- Musician Kim Thayil (Soundgarden) in 1960 (age 65)-- Voice actor John DiMaggio in 1968 (age 57)-- Actor Noah Taylor in 1969 (age 56)-- Actor Richard Speight Jr. in 1969 (age 56)-- Actor Ione Skye in 1970 (age 55)-- Actor Carlos Ponce in 1972 (age 53)-- Music producer Mark Ronson in 1975 (age 50)-- Musician Ian Grushka (New Found Glory) in 1977 (age 48)-- Actor Wes Bentley in 1978 (age 47)-- Actor Max Greenfield in 1980 (age 45)-- Musician\/actor Beyonce Knowles Carter in 1981 (age 44)-- Actor Whitney Cummings in 1982 (age 43)-- Comedian\/actor Kyle Mooney in 1984 (age 41)-- Musician Neyla Pekarek (Lumineers) in 1986 (age 39)-- Musician James Bay in 1990 (age 35)-- Actor Talitha Bateman in 2001 (age 24)