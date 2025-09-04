Those born on this date are under the sign of Virgo.

They include:

-- Writer/politician Francois Rene de Chateaubriand in 1768

-- U.S. first lady Sarah Polk in 1803

-- Engineer/inventor Lewis Latimer in 1848

-- Musician Darius Milhaud in 1892

-- Musician Jan Savitt in 1907

-- Writer Richard Wright in 1908

-- Radio news commentator Paul Harvey in 1918

-- Actor Dick York in 1928

-- Dancer/actor Mitzi Gaynor in 1931

-- Actor Kenneth Kimmins in 1941 (age 84)

-- Musician Merald "Bubba" Knight (Gladys Knight & the Pips) in 1942 (age 83)

-- World Golf Hall of Fame member Raymond Floyd in 1942 (age 83)

-- World Golf Hall of Fame member Tom Watson in 1949 (age 76)

-- Musician Ronald LaPread (Commodores) in 1950 (age 75)

-- Musician Martin Chambers (Pretenders) in 1951 (age 74)

-- Actor Judith Ivey in 1951 (age 74)

-- Actor/dancer Khandi Alexander in 1957 (age 68)

-- Radio/TV personality Drew Pinsky in 1958 (age 67)

-- Comedian/actor Damon Wayans in 1960 (age 65)

-- Musician Kim Thayil (Soundgarden) in 1960 (age 65)

-- Voice actor John DiMaggio in 1968 (age 57)

-- Actor Noah Taylor in 1969 (age 56)

-- Actor Richard Speight Jr. in 1969 (age 56)

-- Actor Ione Skye in 1970 (age 55)

-- Actor Carlos Ponce in 1972 (age 53)

-- Music producer Mark Ronson in 1975 (age 50)

-- Musician Ian Grushka (New Found Glory) in 1977 (age 48)

-- Actor Wes Bentley in 1978 (age 47)

-- Actor Max Greenfield in 1980 (age 45)

-- Musician/actor Beyonce Knowles Carter in 1981 (age 44)

-- Actor Whitney Cummings in 1982 (age 43)

-- Comedian/actor Kyle Mooney in 1984 (age 41)

-- Musician Neyla Pekarek (Lumineers) in 1986 (age 39)

-- Musician James Bay in 1990 (age 35)

-- Actor Talitha Bateman in 2001 (age 24)