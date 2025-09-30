Those born on this date are under the sign of Libra.They include:-- Writer Rumi in 1207-- Pope Nicholas IV in 1227-- Entrepreneur William Wrigley Jr. in 1861-- Scientist Hans Geiger in 1882-- Writer Truman Capote in 1924-- Actor Angie Dickinson in 1931 (age 94)-- Nobel Peace Prize laureate\/writer Elie Wiesel in 1928-- Musician Johnny Mathis in 1935 (age 90)-- Actor Len Cariou in 1939 (age 86)-- Musician Marilyn McCoo (5th Dimension) in 1943 (age 82)-- Actor Victoria Tennant in 1950 (age 75)-- Actor Vondie Curtis-Hall in 1950 (age 75)-- Musician John Lombardo (10,000 Maniacs) in 1952 (age 73)-- Actor Barry Williams in 1954 (age 71)-- Actor Fran Drescher in 1957 (age 68)-- Honduran President Xiomara Castro in 1959 (age 66)-- Actor Eric Stoltz in 1961 (age 64)-- Actor Crystal Bernard in 1961 (age 64)-- Actor Monica Bellucci in 1964 (age 61)-- Musician Trey Anastasio (Phish) in 1964 (age 61)-- Musician Robby Takac (Goo Goo Dolls) in 1964 (age 61)-- Actor Tony Hale in 1970 (age 55)-- Actor Jenna Elfman in 1971 (age 54)-- Writer Ta-Nehisi Coates in 1975 (age 50)-- Actor Christopher Jackson in 1975 (age 50)-- Actor Marion Cotillard in 1975 (age 50)-- International Tennis Hall of Fame member Martina Hingis in 1980 (age 45)-- Actor Toni Trucks in 1980 (age 45)-- USA Gymnastics Hall of Fame member Dominique Moceanu in 1981 (age 44)-- Actor Lacey Chabert in 1982 (age 43)-- Actor Kieran Culkin in 1982 (age 43)-- Musician T-Pain in 1985 (age 40)-- Actor Ki Hong Lee in 1986 (age 39)-- Actor Ezra Miller in 1992 (age 33)-- Actor\/dancer Maddie Ziegler in 2002 (age 23)