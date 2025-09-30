Those born on this date are under the sign of Libra.

They include:

-- Writer Rumi in 1207

-- Pope Nicholas IV in 1227

-- Entrepreneur William Wrigley Jr. in 1861

-- Scientist Hans Geiger in 1882

-- Writer Truman Capote in 1924

-- Actor Angie Dickinson in 1931 (age 94)

-- Nobel Peace Prize laureate/writer Elie Wiesel in 1928

-- Musician Johnny Mathis in 1935 (age 90)

-- Actor Len Cariou in 1939 (age 86)

-- Musician Marilyn McCoo (5th Dimension) in 1943 (age 82)

-- Actor Victoria Tennant in 1950 (age 75)

-- Actor Vondie Curtis-Hall in 1950 (age 75)

-- Musician John Lombardo (10,000 Maniacs) in 1952 (age 73)

-- Actor Barry Williams in 1954 (age 71)

-- Actor Fran Drescher in 1957 (age 68)

-- Honduran President Xiomara Castro in 1959 (age 66)

-- Actor Eric Stoltz in 1961 (age 64)

-- Actor Crystal Bernard in 1961 (age 64)

-- Actor Monica Bellucci in 1964 (age 61)

-- Musician Trey Anastasio (Phish) in 1964 (age 61)

-- Musician Robby Takac (Goo Goo Dolls) in 1964 (age 61)

-- Actor Tony Hale in 1970 (age 55)

-- Actor Jenna Elfman in 1971 (age 54)

-- Writer Ta-Nehisi Coates in 1975 (age 50)

-- Actor Christopher Jackson in 1975 (age 50)

-- Actor Marion Cotillard in 1975 (age 50)

-- International Tennis Hall of Fame member Martina Hingis in 1980 (age 45)

-- Actor Toni Trucks in 1980 (age 45)

-- USA Gymnastics Hall of Fame member Dominique Moceanu in 1981 (age 44)

-- Actor Lacey Chabert in 1982 (age 43)

-- Actor Kieran Culkin in 1982 (age 43)

-- Musician T-Pain in 1985 (age 40)

-- Actor Ki Hong Lee in 1986 (age 39)

-- Actor Ezra Miller in 1992 (age 33)

-- Actor/dancer Maddie Ziegler in 2002 (age 23)