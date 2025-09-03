Those born on this date are under the sign of Virgo.They include:-- Architect Louis Sullivan in 1856-- Automobile designer Ferdinand Porsche in 1875-- Cartoonist Mort Walker in 1923-- Actor Anne Jackson in 1926-- Organized crime boss James "Whitey" Bulgar Jr. in 1929-- Serial killer Albert DeSalvo, the "Boston Strangler," in 1931-- Actor Eileen Brennan in 1932-- Actor Pauline Collins in 1940 (age 85)-- Musician Al Jardine (Beach Boys) in 1942 (age 83)-- Actor Valerie Perrine in 1943 (age 82)-- Musician Don Brewer (Grand Funk Railroad) in 1948 (age 77)-- Musician Steve Jones (Sex Pistols) in 1955 (age 70)-- Actor Holt McCallany in 1963 (age 62)-- Musician Vaden Todd Lewis (Toadies) in 1965 (age 60)-- Actor Charlie Sheen in 1965 (age 60)-- Filmmaker Noah Baumbach in 1969 (age 56)-- Writer Kiran Desai in 1971 (age 54)-- Musician Redfoo (LMFAO) in 1975 (age 50)-- Actor Ashley Jones in 1976 (age 49)-- Musician Tomo Mili\u010devic (Thirty Seconds to Mars) in 1979 (age 46)-- Writer Jenny Han in 1980 (age 45)-- Actor Garrett Hedlund in 1984 (age 41)-- Olympic snowboarder Shaun White in 1986 (age 39)-- Musician August Alsina in 1992 (age 33)-- Musician\/actor Joy (Red Velvet) in 1996 (age 29)-- Model Kaia Gerber in 2001 (age 24)-- Olympic skier Eileen Gu in 2003 (age 22)-- Actor Jack Dylan Grazer in 2003 (age 22)