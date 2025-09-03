Those born on this date are under the sign of Virgo.

They include:

-- Architect Louis Sullivan in 1856

-- Automobile designer Ferdinand Porsche in 1875

-- Cartoonist Mort Walker in 1923

-- Actor Anne Jackson in 1926

-- Organized crime boss James "Whitey" Bulgar Jr. in 1929

-- Serial killer Albert DeSalvo, the "Boston Strangler," in 1931

-- Actor Eileen Brennan in 1932

-- Actor Pauline Collins in 1940 (age 85)

-- Musician Al Jardine (Beach Boys) in 1942 (age 83)

-- Actor Valerie Perrine in 1943 (age 82)

-- Musician Don Brewer (Grand Funk Railroad) in 1948 (age 77)

-- Musician Steve Jones (Sex Pistols) in 1955 (age 70)

-- Actor Holt McCallany in 1963 (age 62)

-- Musician Vaden Todd Lewis (Toadies) in 1965 (age 60)

-- Actor Charlie Sheen in 1965 (age 60)

-- Filmmaker Noah Baumbach in 1969 (age 56)

-- Writer Kiran Desai in 1971 (age 54)

-- Musician Redfoo (LMFAO) in 1975 (age 50)

-- Actor Ashley Jones in 1976 (age 49)

-- Musician Tomo MiliÄevic (Thirty Seconds to Mars) in 1979 (age 46)

-- Writer Jenny Han in 1980 (age 45)

-- Actor Garrett Hedlund in 1984 (age 41)

-- Olympic snowboarder Shaun White in 1986 (age 39)

-- Musician August Alsina in 1992 (age 33)

-- Musician/actor Joy (Red Velvet) in 1996 (age 29)

-- Model Kaia Gerber in 2001 (age 24)

-- Olympic skier Eileen Gu in 2003 (age 22)

-- Actor Jack Dylan Grazer in 2003 (age 22)