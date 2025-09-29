Those born on this date are under the sign of Libra.They include:-- Writer Miguel de Cervantes in 1547-- Artist Caravaggio in 1571-- Scientist Enrico Fermi in 1901-- Actor Greer Garson in 1904-- Musician\/actor Gene Autry in 1907-- Filmmaker Michelangelo Antonioni in 1912-- Writer Colin Dexter in 1930-- Actor Anita Ekberg in 1931-- Musician Jerry Lee Lewis in 1935-- Actor Madeline Kahn in 1942-- Astronaut\/ex-Sen.\/ex-NASA Administrator Bill Nelson in 1942 (age 83)-- Actor Ian McShane in 1942 (age 83)-- Ex-Polish leader\/Nobel Peace Prize laureate Lech Walesa in 1943 (age 82)-- Musician Mike Post in 1944 (age 81)-- TV personality Bryant Gumbel in 1948 (age 77)-- Musician Mark Farner (Grand Funk Railroad\/Ringo Starr & His All-Starr Band) in 1948 (age 77)-- Iranian President Masoud Pezeshkian in 1954 (age 71)-- International Association of Athletics Federation Hall of Fame member\/ex-MP Sebastian Coe in 1956 (age 69)-- Comedian Andrew Dice Clay in 1957 (age 68)-- Musician Les Claypool (Primus) in 1963 (age 62)-- Actor Ben Miles in 1966 (age 59)-- Musician Brad Smith (Blind Melon) in 1968 (age 57)-- Musician Devante Swing (Jodeci) in 1969 (age 56)-- Actor Chrissy Metz in 1980 (age 45)-- Actor Zachary Levi in 1980 (age 45)-- Musician Dallas Green (City and Colour\/Alexisonfire\/You+Me) in 1980 (age 45)-- Actor Kelly McCreary in 1981 (age 44)-- Musician Josh Farro (Paramore) in 1987 (age 38)-- NBA star Kevin Durant in 1988 (age 37)-- Musician Halsey in 1994 (age 31)-- Actor Nicholas Galitzine in 1994 (age 31)-- Musician Julien Baker (boygenius) in 1995 (age 30)