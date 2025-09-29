Those born on this date are under the sign of Libra.

They include:

-- Writer Miguel de Cervantes in 1547

-- Artist Caravaggio in 1571

-- Scientist Enrico Fermi in 1901

-- Actor Greer Garson in 1904

-- Musician/actor Gene Autry in 1907

-- Filmmaker Michelangelo Antonioni in 1912

-- Writer Colin Dexter in 1930

-- Actor Anita Ekberg in 1931

-- Musician Jerry Lee Lewis in 1935

-- Actor Madeline Kahn in 1942

-- Astronaut/ex-Sen./ex-NASA Administrator Bill Nelson in 1942 (age 83)

-- Actor Ian McShane in 1942 (age 83)

-- Ex-Polish leader/Nobel Peace Prize laureate Lech Walesa in 1943 (age 82)

-- Musician Mike Post in 1944 (age 81)

-- TV personality Bryant Gumbel in 1948 (age 77)

-- Musician Mark Farner (Grand Funk Railroad/Ringo Starr & His All-Starr Band) in 1948 (age 77)

-- Iranian President Masoud Pezeshkian in 1954 (age 71)

-- International Association of Athletics Federation Hall of Fame member/ex-MP Sebastian Coe in 1956 (age 69)

-- Comedian Andrew Dice Clay in 1957 (age 68)

-- Musician Les Claypool (Primus) in 1963 (age 62)

-- Actor Ben Miles in 1966 (age 59)

-- Musician Brad Smith (Blind Melon) in 1968 (age 57)

-- Musician Devante Swing (Jodeci) in 1969 (age 56)

-- Actor Chrissy Metz in 1980 (age 45)

-- Actor Zachary Levi in 1980 (age 45)

-- Musician Dallas Green (City and Colour/Alexisonfire/You+Me) in 1980 (age 45)

-- Actor Kelly McCreary in 1981 (age 44)

-- Musician Josh Farro (Paramore) in 1987 (age 38)

-- NBA star Kevin Durant in 1988 (age 37)

-- Musician Halsey in 1994 (age 31)

-- Actor Nicholas Galitzine in 1994 (age 31)

-- Musician Julien Baker (boygenius) in 1995 (age 30)