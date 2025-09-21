Those born on this date are under the sign of Virgo.They include:-- U.S. first lady Margaret Taylor in 1788-- Writer H.G. Wells in 1866-- Animator Chuck Jones in 1912-- Actor Larry Hagman in 1931-- Musician Leonard Cohen in 1934-- Radio personality Diane Rehm in 1936 (age 89)-- Journalist Bill Kurtis in 1940 (age 85)-- TV producer Jerry Bruckheimer in 1943 (age 82)-- Comedian\/actor\/writer Fannie Flagg in 1944 (age 81)-- Writer Stephen King in 1947 (age 78)-- Musician Don Felder (Eagles) in 1947 (age 79)-- Comedian\/actor Bill Murray in 1950 (age 75)-- Motorsports Hall of Fame of America member Arie Luyendyk Sr. in 1953 (age 72)-- Japanese Prime Minister Abe Shinzo in 1954-- Filmmaker Ethan Coen in 1957 (age 68)-- Actor Dave Coulier in 1959 (age 66)-- Actor Nancy Travis in 1961 (age 64)-- Actor Rob Morrow in 1962 (age 63)-- Actor Cheryl Hines in 1965 (age 60)-- Musician Faith Hill in 1967 (age 58)-- Musician Tyler Stewart (Barenaked Ladies) in 1967 (age 58)-- Actor\/TV personality Ricki Lake in 1968 (age 57)-- Musician David Jolicoeur (De La Soul) in 1968-- Celebrity chef Anne Burrell in 1969-- Actor Billy Porter in 1969 (age 56)-- Actor Luke Wilson in 1971 (age 53)-- Actor\/TV personality Alfonso Ribeiro in 1971 (age 54)-- Musician Liam Gallagher (Oasis) in 1972 (age 53)-- Latvian President Edgars Rink\u0113vi\u010ds in 1973 (age 52)-- Actor Paulo Costanzo in 1978 (age 47)-- TV personality Nicole Richie in 1981 (age 44)-- Actor Joseph Mazzello in 1983 (age 42)-- Actor Scott Evans in 1983 (age 42)-- Actor Maggie Grace in 1983 (age 42)-- Musician Lindsey Stirling in 1986 (age 39)-- Musician Jason Derulo in 1989 (age 36)-- Actor Christian Serratos in 1990 (age 35)