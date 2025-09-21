Those born on this date are under the sign of Virgo.

They include:

-- U.S. first lady Margaret Taylor in 1788

-- Writer H.G. Wells in 1866

-- Animator Chuck Jones in 1912

-- Actor Larry Hagman in 1931

-- Musician Leonard Cohen in 1934

-- Radio personality Diane Rehm in 1936 (age 89)

-- Journalist Bill Kurtis in 1940 (age 85)

-- TV producer Jerry Bruckheimer in 1943 (age 82)

-- Comedian/actor/writer Fannie Flagg in 1944 (age 81)

-- Writer Stephen King in 1947 (age 78)

-- Musician Don Felder (Eagles) in 1947 (age 79)

-- Comedian/actor Bill Murray in 1950 (age 75)

-- Motorsports Hall of Fame of America member Arie Luyendyk Sr. in 1953 (age 72)

-- Japanese Prime Minister Abe Shinzo in 1954

-- Filmmaker Ethan Coen in 1957 (age 68)

-- Actor Dave Coulier in 1959 (age 66)

-- Actor Nancy Travis in 1961 (age 64)

-- Actor Rob Morrow in 1962 (age 63)

-- Actor Cheryl Hines in 1965 (age 60)

-- Musician Faith Hill in 1967 (age 58)

-- Musician Tyler Stewart (Barenaked Ladies) in 1967 (age 58)

-- Actor/TV personality Ricki Lake in 1968 (age 57)

-- Musician David Jolicoeur (De La Soul) in 1968

-- Celebrity chef Anne Burrell in 1969

-- Actor Billy Porter in 1969 (age 56)

-- Actor Luke Wilson in 1971 (age 53)

-- Actor/TV personality Alfonso Ribeiro in 1971 (age 54)

-- Musician Liam Gallagher (Oasis) in 1972 (age 53)

-- Latvian President Edgars RinkÄ“viÄs in 1973 (age 52)

-- Actor Paulo Costanzo in 1978 (age 47)

-- TV personality Nicole Richie in 1981 (age 44)

-- Actor Joseph Mazzello in 1983 (age 42)

-- Actor Scott Evans in 1983 (age 42)

-- Actor Maggie Grace in 1983 (age 42)

-- Musician Lindsey Stirling in 1986 (age 39)

-- Musician Jason Derulo in 1989 (age 36)

-- Actor Christian Serratos in 1990 (age 35)