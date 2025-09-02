Those born on this date are under the sign of Virgo.

ADVERTISEMENT

They include:

-- Hawaiian Queen Liliuokalani in 1838

-- Entrepreneur Albert Spalding in 1850

-- Firearm inventor Hiram Maxim in 1869

-- Basketball Hall of Fame member Adolph Rupp in 1901

-- Dancer Marge Champion in 1919

-- Entrepreneur Arnold Greenberg in 1932

FOLLOW REALITY TV WORLD ON THE ALL-NEW GOOGLE NEWS!

Reality TV World is now available on the all-new Google News app and website. Click here to visit our Google News page, and then click FOLLOW to add us as a news source!

-- U.S. Racing Hall of Fame member D. Wayne Lukas in 1935

-- Basketball Hall of Fame member John Thompson Jr. in 1941

-- Musician Rosalind Ashford (Martha and the Vandellas) in 1943 (age 82)

-- Teacher/astronaut Christa McAuliffe in 1948

-- Basketball Hall of Fame member Nate Archibald in 1948 (age 77)

-- Football Hall of Fame member/broadcaster Terry Bradshaw in 1948 (age 77)

-- Actor Mark Harmon in 1951 (age 74)

-- International Tennis Hall of Fame member Jimmy Connors in 1952 (age 73)

-- Musician Steve Porcaro (Toto/Bee Gees/Airplay) in 1957 (age 68)

-- Musician Jerry Augustyniak (10,000 Maniacs) in 1958 (age 67)

-- Cirque du Soleil co-founder Guy Laliberte in 1959 (age 66)

-- Football Hall of Fame member Eric Dickerson in 1960 (age 65)

-- Actor Eugenio Derbez in 1961 (age 64)

-- British Prime Minister Keir Starmer in 1962 (age 63)

-- Actor Keanu Reeves in 1964 (age 61)

-- Actor Salma Hayek in 1966 (age 59)

-- Actor Tuc Watkins in 1966 (age 59)

-- Musician K-Ci (K-Ci & JoJo/Jodeci) in 1969 (age 56)

-- Comedian Katt Williams in 1971 (age 54)

-- Musician Sam Rivers (Limp Bizkit) in 1977 (age 48)

-- Musician Spencer Smith (Panic at the Disco) in 1987 (age 38)

-- Music producer Zedd in 1989 (age 36)

-- Actor Damson Idris in 1991 (age 34)

-- Actor Austin Abrams in 1996 (age 29)

-- Actor Gavin Casalegno in 1999 (age 26)

-- Actor Jack Messina in 2007 (age 18)