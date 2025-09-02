Those born on this date are under the sign of Virgo.They include:-- Hawaiian Queen Liliuokalani in 1838-- Entrepreneur Albert Spalding in 1850-- Firearm inventor Hiram Maxim in 1869-- Basketball Hall of Fame member Adolph Rupp in 1901-- Dancer Marge Champion in 1919-- Entrepreneur Arnold Greenberg in 1932-- U.S. Racing Hall of Fame member D. Wayne Lukas in 1935-- Basketball Hall of Fame member John Thompson Jr. in 1941-- Musician Rosalind Ashford (Martha and the Vandellas) in 1943 (age 82)-- Teacher\/astronaut Christa McAuliffe in 1948-- Basketball Hall of Fame member Nate Archibald in 1948 (age 77)-- Football Hall of Fame member\/broadcaster Terry Bradshaw in 1948 (age 77)-- Actor Mark Harmon in 1951 (age 74)-- International Tennis Hall of Fame member Jimmy Connors in 1952 (age 73)-- Musician Steve Porcaro (Toto\/Bee Gees\/Airplay) in 1957 (age 68)-- Musician Jerry Augustyniak (10,000 Maniacs) in 1958 (age 67)-- Cirque du Soleil co-founder Guy Laliberte in 1959 (age 66)-- Football Hall of Fame member Eric Dickerson in 1960 (age 65)-- Actor Eugenio Derbez in 1961 (age 64)-- British Prime Minister Keir Starmer in 1962 (age 63)-- Actor Keanu Reeves in 1964 (age 61)-- Actor Salma Hayek in 1966 (age 59)-- Actor Tuc Watkins in 1966 (age 59)-- Musician K-Ci (K-Ci & JoJo\/Jodeci) in 1969 (age 56)-- Comedian Katt Williams in 1971 (age 54)-- Musician Sam Rivers (Limp Bizkit) in 1977 (age 48)-- Musician Spencer Smith (Panic at the Disco) in 1987 (age 38)-- Music producer Zedd in 1989 (age 36)-- Actor Damson Idris in 1991 (age 34)-- Actor Austin Abrams in 1996 (age 29)-- Actor Gavin Casalegno in 1999 (age 26)-- Actor Jack Messina in 2007 (age 18)