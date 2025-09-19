Those born on this date are under the sign of Virgo.

They include:

-- Entrepreneur George Cadbury in 1839

-- U.S. Supreme Court Justice Lewis Powell in 1907

-- Automobile designer Ferdinand Anton Ernst Porsche in 1909

-- Actor Rosemary Harris in 1927 (age 98)

-- Actor Adam West in 1928

-- Actor David McCallum in 1933

-- Musician Bill Medley (Righteous Brothers) in 1940 (age 84)

-- Musician Mama Cass Elliot, born Ellen Cohen, (Mamas & the Papas) in 1941

-- Musician Freda Payne in 1942 (age 83)

-- Baseball Hall of Fame member Joe Morgan in 1943

-- Musician David Bromberg (Deep) in 1945 (age 80)

-- Actor Randolph Mantooth in 1945 (age 80)

-- Actor Jeremy Irons in 1948 (age 77)

-- Model/actor Twiggy in 1949 (age 76)

-- TV personality Joan Lunden in 1950 (age 75)

-- Musician Nile Rodgers (Chic) in 1952 (age 73)

-- Actor/filmmaker Kevin Hooks in 1958 (age 67)

-- Musician Lita Ford (Runaways) in 1958 (age 67)

-- Celebrity chef Mario Batali in 1960 (age 65)

-- Actor Cheri Oteri in 1962 (age 63)

-- Musician/TV personality Trisha Yearwood in 1964 (age 61)

-- Astronaut Sunita Williams in 1965 (age 60)

-- Journalist Soledad O'Brien in 1966 (age 59)

-- Celebrity chef Michael Symon in 1969 (age 56)

-- Actor Victor Williams in 1970 (age 55)

-- Actor Sanaa Lathan in 1971 (age 54)

-- Comedian/TV personality/actor Jimmy Fallon in 1974 (age 51)

-- Actor Alison Sweeney in 1976 (age 49)

-- Musician Sara Quin (Tegan and Sara) in 1980 (age 45)

-- Musician Tegan Quin (Tegan and Sara) in 1980 (age 45)

-- Actor Kevin Zegers in 1984 (age 41)

-- Actor Zoe Chao in 1985 (age 40)

-- Actor Danielle Panabaker in 1987 (age 38)

-- Musician Pia Mia Perez in 1996 (age 29)