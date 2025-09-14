Those born on this date are under the sign of Virgo.

They include:

-- Physiologist Ivan Pavlov in 1849

-- Activist Margaret Sanger in 1879

-- Actor Clayton Moore in 1914

-- Writer/feminist Kate Millett in 1934

-- Actor Walter Koenig in 1936 (age 89)

-- Basketball Hall of Fame member Larry Brown in 1940 (age 85)

-- Actor Joey Heatherton in 1944 (age 81)

-- Actor Sam Neill in 1947 (age 78)

-- Musician Jon "Bowzer" Bauman (Sha Na Na) in 1947 (age 78)

-- Actor Robert Wisdom in 1953 (age 72)

-- Musician Steve Berlin (Los Lobos) in 1955 (age 70)

-- Pope Leo XIV in 1955 (age 70)

-- Actor Mary Crosby in 1959 (age 66)

-- Musician Morten Harket (A-ha) in 1959 (age 66)

-- Actor Melissa Leo in 1960 (age 65)

-- Actor Faith Ford in 1964 (age 61)

-- Actor Michelle Stafford in 1965 (age 60)

-- Supreme Court Associate Justice Ketanji Brown Jackson in 1970 (age 55)

-- Actor Kimberly Williams-Paisley in 1971 (age 54)

-- Actor Andrew Lincoln in 1973 (age 52)

-- Musician Nas in 1973 (age 52)

-- Celebrity chef Katie Lee in 1981 (age 44)

-- Musician Amy Winehouse in 1983

-- Musician Muni Long in 1988 (age 37)

-- Actor/musician Logan Henderson (Big Time Rush) in 1989 (age 36)

-- Actor Jessica Brown Findlay in 1989 (age 36)

-- NBA player Jimmy Butler in 1989 (age 36)

-- NFL player Deshaun Watson in 1995 (age 30)

-- Actor Emma Kenney in 1999 (age 26)

-- Musician Han (Stray Kids) in 2000 (age 25)