Those born on this date are under the sign of Virgo.They include:-- Physiologist Ivan Pavlov in 1849-- Activist Margaret Sanger in 1879-- Actor Clayton Moore in 1914-- Writer\/feminist Kate Millett in 1934-- Actor Walter Koenig in 1936 (age 89)-- Basketball Hall of Fame member Larry Brown in 1940 (age 85)-- Actor Joey Heatherton in 1944 (age 81)-- Actor Sam Neill in 1947 (age 78)-- Musician Jon "Bowzer" Bauman (Sha Na Na) in 1947 (age 78)-- Actor Robert Wisdom in 1953 (age 72)-- Musician Steve Berlin (Los Lobos) in 1955 (age 70)-- Pope Leo XIV in 1955 (age 70)-- Actor Mary Crosby in 1959 (age 66)-- Musician Morten Harket (A-ha) in 1959 (age 66)-- Actor Melissa Leo in 1960 (age 65)-- Actor Faith Ford in 1964 (age 61)-- Actor Michelle Stafford in 1965 (age 60)-- Supreme Court Associate Justice Ketanji Brown Jackson in 1970 (age 55)-- Actor Kimberly Williams-Paisley in 1971 (age 54)-- Actor Andrew Lincoln in 1973 (age 52)-- Musician Nas in 1973 (age 52)-- Celebrity chef Katie Lee in 1981 (age 44)-- Musician Amy Winehouse in 1983-- Musician Muni Long in 1988 (age 37)-- Actor\/musician Logan Henderson (Big Time Rush) in 1989 (age 36)-- Actor Jessica Brown Findlay in 1989 (age 36)-- NBA player Jimmy Butler in 1989 (age 36)-- NFL player Deshaun Watson in 1995 (age 30)-- Actor Emma Kenney in 1999 (age 26)-- Musician Han (Stray Kids) in 2000 (age 25)