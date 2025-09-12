Those born on this date are under the sign of Virgo.They include:-- Explorer Henry Hudson in 1575-- Critic H.L. Mencken in 1880-- Actor\/musician Maurice Chevalier in 1888-- Publisher Alfred A. Knopf in 1892-- Nobel chemistry prize laureate Irene Joliot-Curie in 1897-- U.S. Olympic Track and Field Hall of Fame member Jesse Owens in 1913-- Actor Ian Holm in 1931-- Musician George Jones in 1931-- Circus animal trainer Gunther Gebel-Williams in 1934-- Actor Linda Gray in 1940 (age 85)-- Musician Maria Muldaur in 1942 (age 83)-- Writer Michael Ondaatje in 1943 (age 82)-- Musician Barry White in 1944-- Actor Joe Pantoliano in 1951 (age 74)-- Musician Gerry Beckley (America) in 1952 (age 73)-- Actor Peter Scolari in 1955-- Actor Rachel Ward in 1957 (age 68)-- Musician Hans Zimmer in 1957 (68)-- Actor Amy Yasbeck in 1962 (age 63)-- Actor Darren E. Burrows in 1966 (age 59)-- Musician Ben Folds in 1966 (age 59)-- Comedian\/actor Louis C.K. in 1967 (age 58)-- Musician Larry LaLonde (Primus) in 1968 (age 57)-- Actor Will Chase in 1970 (age 55)-- Actor Paul Walker in 1973-- Musician Jennifer Nettles (Sugarland) in 1974 (age 51)-- Actor Lauren Stamile in 1976 (age 49)-- Musician 2 Chainz in 1977 (age 48)-- Musician Ruben Studdard in 1978 (age 47)-- Actor Benjamin McKenzie in 1978 (age 47)-- Basketball Hall of Fame member Yao Ming in 1980 (age 45)-- Musician\/actor Jennifer Hudson in 1981 (age 44)-- Musician\/actor Emmy Rossum in 1986 (age 39)-- Actor Alfie Allen in 1986 (age 39)-- Musician Kelsea Ballerini in 1993 (age 32)-- Musician RM (BTS) in 1994 (age 31)-- Actor Sydney Sweeney in 1997 (age 28)