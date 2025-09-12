Those born on this date are under the sign of Virgo.

They include:

-- Explorer Henry Hudson in 1575

-- Critic H.L. Mencken in 1880

-- Actor/musician Maurice Chevalier in 1888

-- Publisher Alfred A. Knopf in 1892

-- Nobel chemistry prize laureate Irene Joliot-Curie in 1897

-- U.S. Olympic Track and Field Hall of Fame member Jesse Owens in 1913

-- Actor Ian Holm in 1931

-- Musician George Jones in 1931

-- Circus animal trainer Gunther Gebel-Williams in 1934

-- Actor Linda Gray in 1940 (age 85)

-- Musician Maria Muldaur in 1942 (age 83)

-- Writer Michael Ondaatje in 1943 (age 82)

-- Musician Barry White in 1944

-- Actor Joe Pantoliano in 1951 (age 74)

-- Musician Gerry Beckley (America) in 1952 (age 73)

-- Actor Peter Scolari in 1955

-- Actor Rachel Ward in 1957 (age 68)

-- Musician Hans Zimmer in 1957 (68)

-- Actor Amy Yasbeck in 1962 (age 63)

-- Actor Darren E. Burrows in 1966 (age 59)

-- Musician Ben Folds in 1966 (age 59)

-- Comedian/actor Louis C.K. in 1967 (age 58)

-- Musician Larry LaLonde (Primus) in 1968 (age 57)

-- Actor Will Chase in 1970 (age 55)

-- Actor Paul Walker in 1973

-- Musician Jennifer Nettles (Sugarland) in 1974 (age 51)

-- Actor Lauren Stamile in 1976 (age 49)

-- Musician 2 Chainz in 1977 (age 48)

-- Musician Ruben Studdard in 1978 (age 47)

-- Actor Benjamin McKenzie in 1978 (age 47)

-- Basketball Hall of Fame member Yao Ming in 1980 (age 45)

-- Musician/actor Jennifer Hudson in 1981 (age 44)

-- Musician/actor Emmy Rossum in 1986 (age 39)

-- Actor Alfie Allen in 1986 (age 39)

-- Musician Kelsea Ballerini in 1993 (age 32)

-- Musician RM (BTS) in 1994 (age 31)

-- Actor Sydney Sweeney in 1997 (age 28)