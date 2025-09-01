Those born on this day are under the sign of Virgo.

ADVERTISEMENT
They include:

-- Musician Engelbert Humperdinck in 1854

-- Writer Edgar Rice Burroughs in 1875

-- International Boxing Hall of Fame member Rocky Marciano in 1923

-- Actor George Maharis in 1928

-- Musician Boxcar Willie in 1931

-- Musician Conway Twitty in 1933

FOLLOW REALITY TV WORLD ON THE ALL-NEW GOOGLE NEWS!
Reality TV World is now available on the all-new Google News app and website. Click here to visit our Google News page, and then click FOLLOW to add us as a news source!
-- Musician Seiji Ozawa in 1935

-- Lawyer/commentator Alan Dershowitz in 1938 (age 87)

-- Comedian/actor Lily Tomlin in 1939 (age 86)

-- Musician Leonard Slatkin in 1944 (age 81)

-- Musician Barry Gibb (Bee Gees) in 1946 (age 79)

-- Musician Greg Errico (Sly and the Family Stone/Jerry Garcia Band) in 1948 (age 77)

-- TV personality Phil McGraw in 1950 (age 75)

-- Musician Gloria Estefan in 1957 (age 68)

-- Musician Joseph Williams (Toto) in 1960 (age 65)

-- Musician/actor Grant Lee Phillips (Grant Lee Buffalo) in 1963 (age 62)

-- Czech Prime Minister Petr Fiala in 1964 (age 61)

-- TV personality Padma Lakshmi in 1970 (age 55)

-- Stylist Rachel Zoe in 1971 (age 54)

-- Musician J.D. Fortune (INXS) in 1973 (age 52)

-- Actor Scott Speedman in 1975 (age 50)

-- Actor Boyd Holbrook in 1981 (age 44)

-- Actor Zoe Lister-Jones in 1982 (age 43)

-- Musician Joe Trohman (Fall Out Boy) in 1984 (age 41)

-- Musician Bill Kaulitz (Tokio Hotel) in 1989 (age 36)

-- Musician Tom Kaulitz (Tokio Hotel) in 1989 (age 36)

-- Actor Zendaya Coleman in 1996 (age 29)

-- Musician Jungkook (BTS) in 1997 (age 28)