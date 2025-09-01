Those born on this day are under the sign of Virgo.They include:-- Musician Engelbert Humperdinck in 1854-- Writer Edgar Rice Burroughs in 1875-- International Boxing Hall of Fame member Rocky Marciano in 1923-- Actor George Maharis in 1928-- Musician Boxcar Willie in 1931-- Musician Conway Twitty in 1933-- Musician Seiji Ozawa in 1935-- Lawyer\/commentator Alan Dershowitz in 1938 (age 87)-- Comedian\/actor Lily Tomlin in 1939 (age 86)-- Musician Leonard Slatkin in 1944 (age 81)-- Musician Barry Gibb (Bee Gees) in 1946 (age 79)-- Musician Greg Errico (Sly and the Family Stone\/Jerry Garcia Band) in 1948 (age 77)-- TV personality Phil McGraw in 1950 (age 75)-- Musician Gloria Estefan in 1957 (age 68)-- Musician Joseph Williams (Toto) in 1960 (age 65)-- Musician\/actor Grant Lee Phillips (Grant Lee Buffalo) in 1963 (age 62)-- Czech Prime Minister Petr Fiala in 1964 (age 61)-- TV personality Padma Lakshmi in 1970 (age 55)-- Stylist Rachel Zoe in 1971 (age 54)-- Musician J.D. Fortune (INXS) in 1973 (age 52)-- Actor Scott Speedman in 1975 (age 50)-- Actor Boyd Holbrook in 1981 (age 44)-- Actor Zoe Lister-Jones in 1982 (age 43)-- Musician Joe Trohman (Fall Out Boy) in 1984 (age 41)-- Musician Bill Kaulitz (Tokio Hotel) in 1989 (age 36)-- Musician Tom Kaulitz (Tokio Hotel) in 1989 (age 36)-- Actor Zendaya Coleman in 1996 (age 29)-- Musician Jungkook (BTS) in 1997 (age 28)