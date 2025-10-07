Those born on this date are under the sign of Libra.They include:-- Scientist Niels Bohr in 1885-- Nation of Islam leader Elijah Muhammad in 1897-- Actor June Allyson in 1917-- South African archbishop\/Nobel Peace Prize laureate Desmond Tutu in 1931-- TV personality Joy Behar in 1942 (age 83)-- Former White House aide\/Iran-Contra figure Oliver North in 1943 (age 82)-- Actor Jill Larson in 1947 (age 78)-- Musician John Mellencamp in 1951 (age 74)-- Russian President Vladimir Putin in 1952 (age 73)-- Musician Ricky Phillips (Styx) in 1952 (age 73)-- Musician Tico Torres (Bon Jovi) in 1953 (age 72)-- Musician Yo-Yo Ma in 1955 (age 70)-- Recording executive\/TV personality Simon Cowell in 1959 (age 66)-- Actor Dylan Baker in 1959 (age 66)-- Musician Toni Braxton in 1967 (age 58)-- Musician Thom Yorke (Radiohead) in 1968 (age 57)-- Actor Nicole Ari Parker in 1970 (age 55)-- Actor Allison Munn in 1974 (age 51)-- Musician Damian Kulash (OK Go) in 1975 (age 50)-- Musician Taylor Hicks in 1976 (age 49)-- Actor Omar Miller in 1978 (age 47)-- Actor Aaron Ahsmore in 1979 (age 46)-- Actor Shawn Ahsmore in 1979 (age 46)-- Actor Holland Roden in 1986 (age 39)-- Singer Lewis Capaldi in 1996 (age 29)-- Actor Nicole Maines in 1997 (age 28)-- Actor Lulu Wilson in 2005 (age 20)