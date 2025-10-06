Those born on this date are under the sign of Libra.They include:-- Musician Jenny Lind in 1820-- Inventor George Westinghouse in 1846-- Aviator Roland Garros in 1888-- International Tennis Hall of Fame member Helen Wills Moody in 1905-- Actor Carole Lombard in 1908-- Journalist Shana Alexander in 1925-- Actor Britt Ekland in 1942 (age 83)-- Nepalese President Ramchandra Paudel in 1944 (age 81)-- Musician Thomas McClary (Commodores) in 1949 (age 76)-- TV executive Les Moonves in 1949 (age 76)-- Writer David Brin in 1950 (age 75)-- Musician Kevin Cronin Jr. (REO Speedwagon) in 1951 (age 74)-- Musician David Hidalgo (Los Lobos) in 1954 (age 71)-- Football Hall of Fame member Tony Dungy in 1955 (age 70)-- Guatemalan President Bernardo Arevalo in 1958 (age 67)-- Taiwanese President Lai Ching-te in 1959 (age 66)-- Actor Elisabeth Shue in 1963 (age 62)-- Musician Tommy Stinson (Replacements\/Guns N' Roses) in 1966 (age 59)-- Actor Amy Jo Johnson in 1970 (age 55)-- Actor Emily Mortimer in 1971 (age 54)-- Actor Ioan Gruffudd in 1973 (age 52)-- Actor Jeremy Sisto in 1974 (age 51)-- Slovakian President Peter Pellegrini in 1975 (age 50)-- Actor Brett Gelman in 1976 (age 49)-- Musician Will Butler (Arcade Fire) in 1982 (age 43)-- Actor Olivia Thirlby in 1986 (age 39)-- Actor Scarlett Byrne in 1990 (age 35)-- Musician\/actor Roshon Fegan in 1991 (age 34)-- Actor Rio Mangini in 2002 (age 23)-- Musician Hanni (NewJeans) in 2004 (age 21)