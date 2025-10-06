Those born on this date are under the sign of Libra.

They include:

-- Musician Jenny Lind in 1820

-- Inventor George Westinghouse in 1846

-- Aviator Roland Garros in 1888

-- International Tennis Hall of Fame member Helen Wills Moody in 1905

-- Actor Carole Lombard in 1908

-- Journalist Shana Alexander in 1925

-- Actor Britt Ekland in 1942 (age 83)

-- Nepalese President Ramchandra Paudel in 1944 (age 81)

-- Musician Thomas McClary (Commodores) in 1949 (age 76)

-- TV executive Les Moonves in 1949 (age 76)

-- Writer David Brin in 1950 (age 75)

-- Musician Kevin Cronin Jr. (REO Speedwagon) in 1951 (age 74)

-- Musician David Hidalgo (Los Lobos) in 1954 (age 71)

-- Football Hall of Fame member Tony Dungy in 1955 (age 70)

-- Guatemalan President Bernardo Arevalo in 1958 (age 67)

-- Taiwanese President Lai Ching-te in 1959 (age 66)

-- Actor Elisabeth Shue in 1963 (age 62)

-- Musician Tommy Stinson (Replacements/Guns N' Roses) in 1966 (age 59)

-- Actor Amy Jo Johnson in 1970 (age 55)

-- Actor Emily Mortimer in 1971 (age 54)

-- Actor Ioan Gruffudd in 1973 (age 52)

-- Actor Jeremy Sisto in 1974 (age 51)

-- Slovakian President Peter Pellegrini in 1975 (age 50)

-- Actor Brett Gelman in 1976 (age 49)

-- Musician Will Butler (Arcade Fire) in 1982 (age 43)

-- Actor Olivia Thirlby in 1986 (age 39)

-- Actor Scarlett Byrne in 1990 (age 35)

-- Musician/actor Roshon Fegan in 1991 (age 34)

-- Actor Rio Mangini in 2002 (age 23)

-- Musician Hanni (NewJeans) in 2004 (age 21)