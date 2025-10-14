Those born on this date are under the sign of Libra.They include:-- William Penn, the English Quaker who founded Pennsylvania, in 1644-- Dwight D. Eisenhower, 34th president of the United States, in 1890-- Poet E.E. Cummings in 1894-- Baseball Hall of Fame member Oscar Charleston in 1896-- Nobel Peace Prize laureate\/politician Le Duc Tho in 1911-- U.S. Surgeon General Dr. C. Everett Koop in 1916-- Actor Roger Moore in 1927-- Watergate figure John Dean in 1938 (age 87)-- Fashion designer Ralph Lauren in 1939 (age 86)-- Musician Cliff Richard (Shadows) in 1940 (age 85)-- Musician Justin Hayward (Moody Blues) in 1946 (age 79)-- Actor Harry Anderson in 1952-- Actor Greg Evigan in 1953 (age 72)-- World Golf Hall of Fame member Beth Daniel in 1956 (age 69)-- Musician Thomas Dolby (Fallout Club) in 1958 (age 67)-- Actor Lori Petty in 1963 (age 62)-- Radio personality Jim Rome in 1964 (age 61)-- Actor Steve Coogan in 1965 (age 60)-- Actor Jon Seda in 1970 (age 55)-- Musician Natalie Maines (Chicks) in 1974 (age 51)-- Musician Shaznay Lewis (All Saints) in 1975 (age 50)-- Musician\/actor Usher in 1978 (age 47)-- Wrestler Stacy Keibler in 1979 (age 46)-- Actor Ben Whishaw in 1980 (age 45)-- Actor\/comedian Jay Pharoah in 1987 (age 38)-- Actor Max Thieriot in 1988 (age 37)-- NFL player Jared Goff in 1994 (age 41)-- Actor Ariela Barer in 1998 (age 27)-- Actor Rowan Blanchard in 2001 (age 24)