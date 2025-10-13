Those born on this date are under the sign of Libra.They include:-- American Revolutionary War figure Molly Pitcher in 1754-- Editorial cartoonist Herbert Block in 1909-- British Prime Minister Margaret Thatcher in 1925-- Aviator Jesse L. Brown in 1926-- Actor Melinda Dillon in 1939-- Musician Paul Simon in 1941 (age 84)-- Dallas Cowboys owner Jerry Jones in 1942 (age 83)-- Musician Robert Lamm (Chicago) in 1944 (age 81)-- Musician Sammy Hagar (Van Halen) in 1947 (age 78)-- Musician Simon Nicol (Fairport Convention) in 1950 (age 75)-- National Museum of Racing and Hall of Fame member Pat Day in 1953 (age 72)-- Filmmaker Chris Carter in 1956 (age 69)-- Musician\/TV personality Marie Osmond in 1959 (age 66)-- Musician Joey Belladonna (Anthrax) in 1960 (age 65)-- NBA coach Doc Rivers in 1961 (age 64)-- Actor Bill Camp in 1961 (age 64)-- Actor Kelly Preston in 1962-- Football Hall of Fame member Jerry Rice in 1962 (age 63)-- Actor Matt Walsh in 1964 (age 61)-- Actor Kate Walsh in 1967 (age 58)-- Actor Tisha Campbell-Martin in 1968 (age 57)-- U.S. Figure Skating Hall of Fame member Nancy Kerrigan in 1969 (age 56)-- Actor Sacha Baron Cohen in 1971 (age 54)-- TV personality Billy Bush in 1971 (age 54)-- Musician Jan Van Sichem Junior (K's Choice) in 1972 (age 53)-- Musician Ashanti in 1980 (age 45)-- Swimming Australia Hall of Fame member Ian Thorpe in 1982 (age 43)-- Actor Himesh Patel in 1990 (age 35)-- Boxer\/actor Florian Munteanu in 1990 (age 35)-- First daughter Tiffany Trump in 1993 (age 32)-- Musician Jimin (BTS) in 1995 (age 30)-- Actor Caleb McLaughlin in 2001 (age 24)