Those born on this date are under the sign of Libra.

They include:

-- American Revolutionary War figure Molly Pitcher in 1754

-- Editorial cartoonist Herbert Block in 1909

-- British Prime Minister Margaret Thatcher in 1925

-- Aviator Jesse L. Brown in 1926

-- Actor Melinda Dillon in 1939

-- Musician Paul Simon in 1941 (age 84)

-- Dallas Cowboys owner Jerry Jones in 1942 (age 83)

-- Musician Robert Lamm (Chicago) in 1944 (age 81)

-- Musician Sammy Hagar (Van Halen) in 1947 (age 78)

-- Musician Simon Nicol (Fairport Convention) in 1950 (age 75)

-- National Museum of Racing and Hall of Fame member Pat Day in 1953 (age 72)

-- Filmmaker Chris Carter in 1956 (age 69)

-- Musician/TV personality Marie Osmond in 1959 (age 66)

-- Musician Joey Belladonna (Anthrax) in 1960 (age 65)

-- NBA coach Doc Rivers in 1961 (age 64)

-- Actor Bill Camp in 1961 (age 64)

-- Actor Kelly Preston in 1962

-- Football Hall of Fame member Jerry Rice in 1962 (age 63)

-- Actor Matt Walsh in 1964 (age 61)

-- Actor Kate Walsh in 1967 (age 58)

-- Actor Tisha Campbell-Martin in 1968 (age 57)

-- U.S. Figure Skating Hall of Fame member Nancy Kerrigan in 1969 (age 56)

-- Actor Sacha Baron Cohen in 1971 (age 54)

-- TV personality Billy Bush in 1971 (age 54)

-- Musician Jan Van Sichem Junior (K's Choice) in 1972 (age 53)

-- Musician Ashanti in 1980 (age 45)

-- Swimming Australia Hall of Fame member Ian Thorpe in 1982 (age 43)

-- Actor Himesh Patel in 1990 (age 35)

-- Boxer/actor Florian Munteanu in 1990 (age 35)

-- First daughter Tiffany Trump in 1993 (age 32)

-- Musician Jimin (BTS) in 1995 (age 30)

-- Actor Caleb McLaughlin in 2001 (age 24)