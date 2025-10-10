Those born on this date are under the sign of Libra.They include:-- Scientist Henry Cavendish in 1731-- Musician Giuseppe Verdi in 1813-- Artist Alberto Giacometti in 1901-- Musician Thelonious Monk in 1917-- Filmmaker Ed Wood in 1924-- Actor Peter Coyote in 1941 (age 84)-- Musician John Prine in 1946-- Musician\/dancer\/actor Ben Vereen in 1946 (age 79)-- Actor Charles Dance in 1946 (age 79)-- Actor Jessica Harper in 1949 (age 76)-- Writer Nora Roberts in 1950-- Musician David Lee Roth (Van Halen) in 1954 (age 71)-- Musician Tanya Tucker in 1958 (age 67)-- Actor Bradley Whitford in 1959 (age 66)-- Comedian\/actor Julia Sweeney in 1959 (age 66)-- Musician Martin Kemp (Spandau Ballet) in 1961 (age 64)-- Voice actor Jodi Benson in 1961 (age 64)-- Slain journalist Daniel Pearl in 1963-- Musician Jim Glennie (James) in 1963 (age 62)-- Actor Bai Ling in 1966 (age 59)-- Musician Mike Malinin (Goo Goo Dolls) in 1967 (age 58)-- Actor Wendi McLendon-Covey in 1969 (age 56)-- Football legend Brett Favre in 1969 (age 56)-- Actor Andrea Navedo in 1969 (age 56)-- Actor\/TV personality Mario Lopez in 1973 (age 52)-- Race car driver Dale Earnhardt Jr. in 1974 (age 51)-- Musician Mya in 1979 (age 46)-- Actor Dan Stevens in 1982 (age 43)-- Musician Marina in 1985 (age 40)-- Actor Rose McIver in 1988 (age 37)-- Actor Da'Vinchi in 1995 (age 30)-- Musician DDG in 1997 (age 28)