Those born on this date are under the sign of Libra.

They include:

-- Scientist Henry Cavendish in 1731

-- Musician Giuseppe Verdi in 1813

-- Artist Alberto Giacometti in 1901

-- Musician Thelonious Monk in 1917

-- Filmmaker Ed Wood in 1924

-- Actor Peter Coyote in 1941 (age 84)

-- Musician John Prine in 1946

-- Musician/dancer/actor Ben Vereen in 1946 (age 79)

-- Actor Charles Dance in 1946 (age 79)

-- Actor Jessica Harper in 1949 (age 76)

-- Writer Nora Roberts in 1950

-- Musician David Lee Roth (Van Halen) in 1954 (age 71)

-- Musician Tanya Tucker in 1958 (age 67)

-- Actor Bradley Whitford in 1959 (age 66)

-- Comedian/actor Julia Sweeney in 1959 (age 66)

-- Musician Martin Kemp (Spandau Ballet) in 1961 (age 64)

-- Voice actor Jodi Benson in 1961 (age 64)

-- Slain journalist Daniel Pearl in 1963

-- Musician Jim Glennie (James) in 1963 (age 62)

-- Actor Bai Ling in 1966 (age 59)

-- Musician Mike Malinin (Goo Goo Dolls) in 1967 (age 58)

-- Actor Wendi McLendon-Covey in 1969 (age 56)

-- Football legend Brett Favre in 1969 (age 56)

-- Actor Andrea Navedo in 1969 (age 56)

-- Actor/TV personality Mario Lopez in 1973 (age 52)

-- Race car driver Dale Earnhardt Jr. in 1974 (age 51)

-- Musician Mya in 1979 (age 46)

-- Actor Dan Stevens in 1982 (age 43)

-- Musician Marina in 1985 (age 40)

-- Actor Rose McIver in 1988 (age 37)

-- Actor Da'Vinchi in 1995 (age 30)

-- Musician DDG in 1997 (age 28)