Those born on this date are under the sign of Aquarius.They include:-- Writer Edith Wharton in 1862-- Artist Robert Motherwell in 1915-- Actor Ernest Borgnine in 1917-- Evangelist Oral Roberts in 1918-- Dancer Maria Tallchief Paschen in 1925-- Musician Doug Kershaw (Rusty & Doug) in 1936 (age 90)-- Musician Ray Stevens in 1939 (age 87)-- Musician Neil Diamond in 1941 (age 85)-- Musician Aaron Neville in 1941 (age 85)-- Actor Sharon Tate in 1943-- Comedian John Belushi in 1949-- Actor Michael Ontkean in 1946 (age 80)-- Actor Nastassja Kinski in 1961 (age 65)-- Comedian\/actor Phil LaMarr in 1967 (age 59)-- Olympic gold medal-winning gymnast Mary Lou Retton in 1968 (age 58)-- Actor Matthew Lillard in 1970 (age 56)-- Actor Ed Helms in 1974 (age 52)-- Actor Kristen Schaal in 1978 (age 48)-- Actor Tatyana Ali in 1979 (age 47)-- Actor Carrie Coon in 1981 (age 45)-- Musician\/actor Daveed Diggs in 1982 (age 44)-- Actor Justin Baldoni in 1984 (age 42)-- Actor Mischa Barton in 1986 (age 40)-- Comedian\/actor Guz Khan in 1986 (age 40)-- Actor Rege-Jean Page in 1988 (age 38)