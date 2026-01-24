Those born on this date are under the sign of Aquarius.

They include:

-- Writer Edith Wharton in 1862

-- Artist Robert Motherwell in 1915

-- Actor Ernest Borgnine in 1917

-- Evangelist Oral Roberts in 1918

-- Dancer Maria Tallchief Paschen in 1925

-- Musician Doug Kershaw (Rusty & Doug) in 1936 (age 90)

-- Musician Ray Stevens in 1939 (age 87)

-- Musician Neil Diamond in 1941 (age 85)

-- Musician Aaron Neville in 1941 (age 85)

-- Actor Sharon Tate in 1943

-- Comedian John Belushi in 1949

-- Actor Michael Ontkean in 1946 (age 80)

-- Actor Nastassja Kinski in 1961 (age 65)

-- Comedian/actor Phil LaMarr in 1967 (age 59)

-- Olympic gold medal-winning gymnast Mary Lou Retton in 1968 (age 58)

-- Actor Matthew Lillard in 1970 (age 56)

-- Actor Ed Helms in 1974 (age 52)

-- Actor Kristen Schaal in 1978 (age 48)

-- Actor Tatyana Ali in 1979 (age 47)

-- Actor Carrie Coon in 1981 (age 45)

-- Musician/actor Daveed Diggs in 1982 (age 44)

-- Actor Justin Baldoni in 1984 (age 42)

-- Actor Mischa Barton in 1986 (age 40)

-- Comedian/actor Guz Khan in 1986 (age 40)

-- Actor Rege-Jean Page in 1988 (age 38)