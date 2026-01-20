Those born on this date are under the sign of Aquarius.

ADVERTISEMENT
They include:

-- Comic creator Harold Gray in 1894

-- Comedian George Burns in 1896

-- Businessman Aristotle Onassis in 1906

-- Filmmaker Federico Fellini in 1920

-- Actor DeForest Kelley in 1920

-- Actor Patricia Neal in 1926

FOLLOW REALITY TV WORLD ON THE ALL-NEW GOOGLE NEWS!
Reality TV World is now available on the all-new Google News app and website. Click here to visit our Google News page, and then click FOLLOW to add us as a news source!
-- Comedian Arte Johnson in 1929

-- Astronaut Buzz Aldrin in 1930 (age 96)

-- Actor Tom Baker in 1934 (age 92)

-- Musician Eric Stewart (Mindbenders) in 1945 (age 81)

-- Filmmaker David Lynch in 1946

-- Musician Ian Hill (Judas Priest) in 1951 (age 75)

-- Musician Paul Stanley (Kiss) in 1952 (age 74)

-- TV personality Bill Maher in 1956 (age 70)

-- Actor Lorenzo Lamas in 1958 (age 68)

-- Actor James Denton in 1963 (age 63)

-- Venezuelan Baseball Hall of Fame member Ozzie Guillen in 1964 (age 62)

-- Musician Greg K. (Offspring) in 1965 (age 61)

-- Actor Rainn Wilson in 1966 (age 60)

-- Actor/TV personality Stacey Dash in 1967 (age 59)

-- Actor Reno Wilson in 1969 (age 57)

-- Musician Edwin McCain in 1970 (age 56)

-- Actor Skeet Ulrich in 1970 (age 56)

-- Musician/filmmaker Questlove (Roots) in 1971 (age 55)

-- Musician Gary Barlow (Take That) in 1971 (age 55)

-- Musician Sid Wilson (Slipknot) in 1977 (age 49)

-- Actor Omar Sy in 1978 (age 48)

-- Musician Rob Bourdon (Linkin Park) in 1979 (age 47)

-- Musician Brantley Gilbert in 1985 (age 41)

-- Actor Evan Peters in 1987 (age 39)

-- Musician/actor Joey Bada$$ in 1995 (age 31)

-- NFL player J.J. McCarthy in 2003 (age 23)