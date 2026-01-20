Those born on this date are under the sign of Aquarius.They include:-- Comic creator Harold Gray in 1894-- Comedian George Burns in 1896-- Businessman Aristotle Onassis in 1906-- Filmmaker Federico Fellini in 1920-- Actor DeForest Kelley in 1920-- Actor Patricia Neal in 1926-- Comedian Arte Johnson in 1929-- Astronaut Buzz Aldrin in 1930 (age 96)-- Actor Tom Baker in 1934 (age 92)-- Musician Eric Stewart (Mindbenders) in 1945 (age 81)-- Filmmaker David Lynch in 1946-- Musician Ian Hill (Judas Priest) in 1951 (age 75)-- Musician Paul Stanley (Kiss) in 1952 (age 74)-- TV personality Bill Maher in 1956 (age 70)-- Actor Lorenzo Lamas in 1958 (age 68)-- Actor James Denton in 1963 (age 63)-- Venezuelan Baseball Hall of Fame member Ozzie Guillen in 1964 (age 62)-- Musician Greg K. (Offspring) in 1965 (age 61)-- Actor Rainn Wilson in 1966 (age 60)-- Actor\/TV personality Stacey Dash in 1967 (age 59)-- Actor Reno Wilson in 1969 (age 57)-- Musician Edwin McCain in 1970 (age 56)-- Actor Skeet Ulrich in 1970 (age 56)-- Musician\/filmmaker Questlove (Roots) in 1971 (age 55)-- Musician Gary Barlow (Take That) in 1971 (age 55)-- Musician Sid Wilson (Slipknot) in 1977 (age 49)-- Actor Omar Sy in 1978 (age 48)-- Musician Rob Bourdon (Linkin Park) in 1979 (age 47)-- Musician Brantley Gilbert in 1985 (age 41)-- Actor Evan Peters in 1987 (age 39)-- Musician\/actor Joey Bada$$ in 1995 (age 31)-- NFL player J.J. McCarthy in 2003 (age 23)