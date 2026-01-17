Those born on this date are under the sign of Capricorn.They include:-- Pope Pius V in 1504-- American statesman\/scientist\/writer Benjamin Franklin in 1706-- Writer Anne Bronte in 1820-- Gangster Al Capone in 1899-- Writer Nevil Shute in 1899-- Actor Betty White in 1922-- Musician Eartha Kitt in 1927-- Entrepreneur Vidal Sassoon in 1928-- Actor James Earl Jones in 1931-- Douglas Wilder, first Black governor elected in U.S., in 1931 (age 95)-- Puppeteer Shari Lewis in 1933-- TV personality Maury Povich in 1939 (age 87)-- Olympic gold medal-winning runner Kipchoge Keino in 1940 (age 86)-- International Boxing Hall of Fame member Muhammad Ali in 1942-- Comedian Andy Kaufman in 1949-- Barbadian President Sandra Mason in 1949 (age 77)-- Musician Mick Taylor (Rolling Stones) in 1949 (age 77)-- Musician Steve Earle in 1955 (age 71)-- Comedian\/TV personality Steve Harvey in 1957 (age 69)-- Musician Susanna Hoffs (Bangles) in 1959 (age 67)-- Actor Jim Carrey in 1962 (age 64)-- Writer Sebastian Junger in 1962 (age 64)-- Actor Denis O'Hare in 1962 (age 64)-- Former U.S. first lady Michelle Obama in 1964 (age 62)-- Actor Joshua Malina in 1966 (age 60)-- Actor Naveen Andrews in 1969 (age 57)-- DJ Tiesto in 1969 (age 57)-- Musician Lil Jon in 1971 (age 55)-- Musician Kid Rock in 1971 (age 55)-- Actor Freddy Rodriguez in 1975 (age 51)-- Actor\/filmmaker Leigh Whannell in 1977 (age 49)-- Dancer Maksim Chmerkovskiy in 1980 (age 46)-- Actor\/musician Zooey Deschanel (She & Him) in 1980 (age 46)-- Musician Ray J in 1981 (age 45)-- Basketball Hall of Fame member Dwyane Wade in 1982 (age 44)-- DJ Calvin Harris in 1984 (age 42)-- Musician Jeremiah Fraites (Lumineers) in 1986 (age 40)-- Actor Kelly Marie Tran in 1989 (age 37)-- Actor Willa Fitzgerald in 1991 (age 35)-- Actor Lucy Boynton in 1994 (age 32)