Those born on this date are under the sign of Capricorn.

They include:

-- Pope Pius V in 1504

-- American statesman/scientist/writer Benjamin Franklin in 1706

-- Writer Anne Bronte in 1820

-- Gangster Al Capone in 1899

-- Writer Nevil Shute in 1899

-- Actor Betty White in 1922

-- Musician Eartha Kitt in 1927

-- Entrepreneur Vidal Sassoon in 1928

-- Actor James Earl Jones in 1931

-- Douglas Wilder, first Black governor elected in U.S., in 1931 (age 95)

-- Puppeteer Shari Lewis in 1933

-- TV personality Maury Povich in 1939 (age 87)

-- Olympic gold medal-winning runner Kipchoge Keino in 1940 (age 86)

-- International Boxing Hall of Fame member Muhammad Ali in 1942

-- Comedian Andy Kaufman in 1949

-- Barbadian President Sandra Mason in 1949 (age 77)

-- Musician Mick Taylor (Rolling Stones) in 1949 (age 77)

-- Musician Steve Earle in 1955 (age 71)

-- Comedian/TV personality Steve Harvey in 1957 (age 69)

-- Musician Susanna Hoffs (Bangles) in 1959 (age 67)

-- Actor Jim Carrey in 1962 (age 64)

-- Writer Sebastian Junger in 1962 (age 64)

-- Actor Denis O'Hare in 1962 (age 64)

-- Former U.S. first lady Michelle Obama in 1964 (age 62)

-- Actor Joshua Malina in 1966 (age 60)

-- Actor Naveen Andrews in 1969 (age 57)

-- DJ Tiesto in 1969 (age 57)

-- Musician Lil Jon in 1971 (age 55)

-- Musician Kid Rock in 1971 (age 55)

-- Actor Freddy Rodriguez in 1975 (age 51)

-- Actor/filmmaker Leigh Whannell in 1977 (age 49)

-- Dancer Maksim Chmerkovskiy in 1980 (age 46)

-- Actor/musician Zooey Deschanel (She & Him) in 1980 (age 46)

-- Musician Ray J in 1981 (age 45)

-- Basketball Hall of Fame member Dwyane Wade in 1982 (age 44)

-- DJ Calvin Harris in 1984 (age 42)

-- Musician Jeremiah Fraites (Lumineers) in 1986 (age 40)

-- Actor Kelly Marie Tran in 1989 (age 37)

-- Actor Willa Fitzgerald in 1991 (age 35)

-- Actor Lucy Boynton in 1994 (age 32)