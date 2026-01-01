Those born on this date are under the sign of Capricorn.

They include:

-- Italian statesman Lorenzo de' Medici in 1449

-- American patriot Paul Revere in 1735

-- Betsy Ross, who, legend has it, made the first American flag, in 1752

-- Modern Olympic movement founder Pierre de Coubertin in 1863

-- Photographer Alfred Stieglitz in 1864

-- Writer E.M. Forster in 1879

-- FBI Director J. Edgar Hoover in 1895

-- Baseball Hall of Fame member Hank Greenberg in 1911

-- Writer J.D. Salinger in 1919

-- Actor Frank Langella in 1938 (age 88)

-- Football Hall of Fame member Doak Walker in 1927

-- Alassane Ouattara, president of the Ivory Coast, in 1942 (age 84)

-- Businessman Ron Perelman in 1943 (age 83)

-- Writer Shelby Steele in 1946 (age 80)

-- Actor Rick Hurst in 1946

-- European Central Bank President Christine Lagarde in 1956 (age 70)

-- Musician Grandmaster Flash in 1958 (age 68)

-- Comorian President Azali Assoumani in 1959 (age 67)

-- Actor Verne Troyer in 1969

-- Actor Morris Chestnut in 1969 (age 57)

-- Model Elin Nordegren in 1980 (age 46)

-- Actor Colin Morgan in 1986 (age 40)

-- Olympic gold medal ice dancer Meryl Davis in 1987 (age 39)

-- Musician Poppy in 1995 (age 31)

-- Musician Winter (Aespa) in 2001 (age 25)

-- Actor Angourie Rice in 2001 (age 25)