Those born on this date are under the sign of Capricorn.They include:-- Italian statesman Lorenzo de' Medici in 1449-- American patriot Paul Revere in 1735-- Betsy Ross, who, legend has it, made the first American flag, in 1752-- Modern Olympic movement founder Pierre de Coubertin in 1863-- Photographer Alfred Stieglitz in 1864-- Writer E.M. Forster in 1879-- FBI Director J. Edgar Hoover in 1895-- Baseball Hall of Fame member Hank Greenberg in 1911-- Writer J.D. Salinger in 1919-- Actor Frank Langella in 1938 (age 88)-- Football Hall of Fame member Doak Walker in 1927-- Alassane Ouattara, president of the Ivory Coast, in 1942 (age 84)-- Businessman Ron Perelman in 1943 (age 83)-- Writer Shelby Steele in 1946 (age 80)-- Actor Rick Hurst in 1946-- European Central Bank President Christine Lagarde in 1956 (age 70)-- Musician Grandmaster Flash in 1958 (age 68)-- Comorian President Azali Assoumani in 1959 (age 67)-- Actor Verne Troyer in 1969-- Actor Morris Chestnut in 1969 (age 57)-- Model Elin Nordegren in 1980 (age 46)-- Actor Colin Morgan in 1986 (age 40)-- Olympic gold medal ice dancer Meryl Davis in 1987 (age 39)-- Musician Poppy in 1995 (age 31)-- Musician Winter (Aespa) in 2001 (age 25)-- Actor Angourie Rice in 2001 (age 25)