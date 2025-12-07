Those born on this date are under the sign of Sagittarius.

ADVERTISEMENT
They include:

-- Artist Gian Lorenzo Bernini in 1598

-- Writer Willa Cather in 1873

-- Entrepreneur Richard Sears in 1863

-- Linguist Noam Chomsky in 1928 (age 97)

-- Actor Ellen Burstyn in 1932 (age 93)

-- Musician Harry Chapin in 1942

FOLLOW REALITY TV WORLD ON THE ALL-NEW GOOGLE NEWS!
Reality TV World is now available on the all-new Google News app and website. Click here to visit our Google News page, and then click FOLLOW to add us as a news source!
-- Baseball Hall of Fame member Johnny Bench in 1947 (age 78)

-- Musician Tom Waits in 1949 (age 76)

-- Actor Priscilla Barnes in 1953 (age 72)

-- Basketball Hall of Fame member Larry Bird in 1956 (age 69)

-- Musician Tim Butler (Psychedelic Furs) in 1958 (age 67)

-- Actor Jeffrey Wright in 1965 (age 60)

-- Actor C Thomas Howell in 1966 (age 59)

-- Football Hall of Fame member Terrell Owens in 1973 (age 52)

-- Musician/TV host Nicole Appleton (All Saints) in 1974 (age 51)

-- Musician Sara Bareilles in 1979 (age 46)

-- Actor Jennifer Carpenter in 1979 (age 46)

-- Actor Jack Huston in 1982 (age 43)

-- Montenegrin President Jakov Milatovic in 1986 (age 39)

-- Musician Aaron Carter in 1987

-- Actor Emily Browning in 1988 (age 37)

-- Actor Nicholas Hoult in 1989 (age 36)

-- Actor Caleb Landry Jones in 1989 (age 36)

-- Olympic gold medal-winning figure skater Yuzuru Hanyu in 1994 (age 30)

-- Olympic gold medal-winning track and field athlete Gabby Thomas in 1996 (age 29)