Those born on this date are under the sign of Capricorn.

ADVERTISEMENT
They include:

-- Charles Edward Stuart, Scotland's "Bonnie Prince Charlie," in 1720

-- Artist Henri Matisse in 1869

-- Businesswoman Elizabeth Arden in 1878

-- U.S. Army Gen. George Marshall in 1880

-- Saudi King Salman in 1935 (age 90)

-- Actor Anthony Hopkins in 1937 (age 88)

FOLLOW REALITY TV WORLD ON THE ALL-NEW GOOGLE NEWS!
Reality TV World is now available on the all-new Google News app and website. Click here to visit our Google News page, and then click FOLLOW to add us as a news source!
-- Actor Sarah Miles in 1941 (age 84)

-- Musician Andy Summers (Police/Ringo Starr & His All-Starr Band) in 1942 (age 83)

-- Actor Ben Kingsley in 1943 (age 83)

-- Musician John Denver in 1943

-- Musician Pete Quaife (Kinks) in 1943

-- Fashion designer Diane von Furstenberg in 1946 (age 79)

-- Musician Burton Cummings (Guess Who/Ringo Starr & His All-Starr Band) in 1947 (age 78)

-- Actor Tim Matheson in 1947 (age 78)

-- Musician Donna Summer in 1948

-- Musician Tom Hamilton (Aerosmith/Thin Lizzy) in 1951 (age 74)

-- Actor James Remar in 1953 (age 72)

-- Actor Bebe Neuwirth in 1958 (age 67)

-- Actor Val Kilmer in 1959

-- Musician Paul Westerberg (Replacements) in 1959 (age 66)

-- Musician Scott Ian (Anthrax) in 1963 (age 62)

-- Writer Nicholas Sparks in 1965 (age 60)

-- Duma Boko, president of Botswana, in 1969 (age 56)

-- Musician Joe McIntyre (New Kids on the Block) in 1972 (age 53)

-- Donald Trump Jr., businessman/son of President Donald Trump, in 1977 (age 48)

-- Musician/dancer Psy in 1977 (age 48)

-- Musician Jason Sechrist (Portugal. The Man) in 1979 (age 46)

-- Actor Ricky Whittle in 1979 (age 46)

-- Musician Drew Taggart (Chainsmokers) in 1989 (age 36)

-- Canada's Sports Hall of Fame figure skater Patrick Chan in 1990 (age 35)

-- U.S. Olympic & Paralympic Hall of Fame gymnast Gabby Douglas in 1995 (age 30)

-- Actor Nadia Parkes in 1995 (age 30)

-- Actor Hunter Schafer in 1999 (age 26)

-- Musician Sophia Laforteza (Katseye) in 2002 (age 23)

-- Actor Evie Templeton in 2008 (age 17)

-- Actor Max Matenko in 2012 (age 13)