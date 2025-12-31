Those born on this date are under the sign of Capricorn.They include:-- Charles Edward Stuart, Scotland's "Bonnie Prince Charlie," in 1720-- Artist Henri Matisse in 1869-- Businesswoman Elizabeth Arden in 1878-- U.S. Army Gen. George Marshall in 1880-- Saudi King Salman in 1935 (age 90)-- Actor Anthony Hopkins in 1937 (age 88)-- Actor Sarah Miles in 1941 (age 84)-- Musician Andy Summers (Police\/Ringo Starr & His All-Starr Band) in 1942 (age 83)-- Actor Ben Kingsley in 1943 (age 83)-- Musician John Denver in 1943-- Musician Pete Quaife (Kinks) in 1943-- Fashion designer Diane von Furstenberg in 1946 (age 79)-- Musician Burton Cummings (Guess Who\/Ringo Starr & His All-Starr Band) in 1947 (age 78)-- Actor Tim Matheson in 1947 (age 78)-- Musician Donna Summer in 1948-- Musician Tom Hamilton (Aerosmith\/Thin Lizzy) in 1951 (age 74)-- Actor James Remar in 1953 (age 72)-- Actor Bebe Neuwirth in 1958 (age 67)-- Actor Val Kilmer in 1959-- Musician Paul Westerberg (Replacements) in 1959 (age 66)-- Musician Scott Ian (Anthrax) in 1963 (age 62)-- Writer Nicholas Sparks in 1965 (age 60)-- Duma Boko, president of Botswana, in 1969 (age 56)-- Musician Joe McIntyre (New Kids on the Block) in 1972 (age 53)-- Donald Trump Jr., businessman\/son of President Donald Trump, in 1977 (age 48)-- Musician\/dancer Psy in 1977 (age 48)-- Musician Jason Sechrist (Portugal. The Man) in 1979 (age 46)-- Actor Ricky Whittle in 1979 (age 46)-- Musician Drew Taggart (Chainsmokers) in 1989 (age 36)-- Canada's Sports Hall of Fame figure skater Patrick Chan in 1990 (age 35)-- U.S. Olympic & Paralympic Hall of Fame gymnast Gabby Douglas in 1995 (age 30)-- Actor Nadia Parkes in 1995 (age 30)-- Actor Hunter Schafer in 1999 (age 26)-- Musician Sophia Laforteza (Katseye) in 2002 (age 23)-- Actor Evie Templeton in 2008 (age 17)-- Actor Max Matenko in 2012 (age 13)