Those born on this date are under the sign of Capricorn.They include:-- Scientist Charles Macintosh in 1766-- Andrew Johnson, 17th president of the United States, in 1808-- U.S. Gen. Billy Mitchell in 1879-- Golf course designer Pete Dye in 1925-- Actor Inga Swenson in 1932-- Actor Ed Flanders in 1934-- Actor Mary Tyler Moore in 1936-- Football Hall of Fame member Ray Nitschke in 1936-- Actor Jon Voight in 1938 (age 87)-- Musician Ray Thomas (Moody Blues) in 1941-- Musician Rick Danko in 1943-- Musician Marianne Faithfull in 1946-- Actor Ted Danson in 1947 (age 77)-- Actor Jon Polito in 1950-- Musician Yvonne Elliman in 1951 (age 74)-- Comedian Paula Poundstone in 1959 (age 66)-- Actor Patricia Clarkson in 1959 (age 66)-- Musician Jim Reid (Jesus and Mary Chain) in 1961 (age 64)-- Swedish Prime Minister Ulf Kristersson in 1963 (age 62)-- Actor Michael Cudlitz in 1964 (age 61)-- Musician Dexter Holland (Offspring) in 1965 (age 60)-- Actor\/musician Jason Gould in 1966 (age 59)-- Filmmaker Lilly Wachowski in 1967 (age 58)-- TV journalist Ashleigh Banfield in 1967 (age 58)-- Actor Jennifer Ehle in 1969 (age 56)-- Musician Glen Phillips (Toad the Wet Sprocket) in 1970 (age 55)-- Actor Kevin Weisman in 1970 (age 55)-- Actor Jude Law in 1972 (age 53)-- Actor Mekhi Phifer in 1974 (age 51)-- Actor Maria Dizzia in 1974 (age 51)-- Actor Shawn Hatosy in 1975 (age 50)-- Actor Danny McBride in 1976 (age 49)-- Actor Katherine Moennig in 1977 (age 48)-- Actor Diego Luna in 1979 (age 46)-- Actor Alison Brie in 1982 (age 43)-- Actor Ally Maki in 1986 (age 39)-- Actor Iain De Caestecker in 1987 (age 38)-- Actor Jane Levy in 1989 (age 36)-- Actor Ross Lynch in 1995 (age 30)-- NFL player Myles Garrett in 1995 (age 30)-- Actor Dylan Minnette in 1996 (age 29)-- Actor\/musician\/TV personality Dylan Mulvaney in 1996 (age 29)-- Musician Sana (Twice) in 1996 (age 29)-- Musician Danny Wagner (Greta Van Fleet) in 1998 (age 27)