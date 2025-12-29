Those born on this date are under the sign of Capricorn.

They include:

-- Scientist Charles Macintosh in 1766

-- Andrew Johnson, 17th president of the United States, in 1808

-- U.S. Gen. Billy Mitchell in 1879

-- Golf course designer Pete Dye in 1925

-- Actor Inga Swenson in 1932

-- Actor Ed Flanders in 1934

-- Actor Mary Tyler Moore in 1936

-- Football Hall of Fame member Ray Nitschke in 1936

-- Actor Jon Voight in 1938 (age 87)

-- Musician Ray Thomas (Moody Blues) in 1941

-- Musician Rick Danko in 1943

-- Musician Marianne Faithfull in 1946

-- Actor Ted Danson in 1947 (age 77)

-- Actor Jon Polito in 1950

-- Musician Yvonne Elliman in 1951 (age 74)

-- Comedian Paula Poundstone in 1959 (age 66)

-- Actor Patricia Clarkson in 1959 (age 66)

-- Musician Jim Reid (Jesus and Mary Chain) in 1961 (age 64)

-- Swedish Prime Minister Ulf Kristersson in 1963 (age 62)

-- Actor Michael Cudlitz in 1964 (age 61)

-- Musician Dexter Holland (Offspring) in 1965 (age 60)

-- Actor/musician Jason Gould in 1966 (age 59)

-- Filmmaker Lilly Wachowski in 1967 (age 58)

-- TV journalist Ashleigh Banfield in 1967 (age 58)

-- Actor Jennifer Ehle in 1969 (age 56)

-- Musician Glen Phillips (Toad the Wet Sprocket) in 1970 (age 55)

-- Actor Kevin Weisman in 1970 (age 55)

-- Actor Jude Law in 1972 (age 53)

-- Actor Mekhi Phifer in 1974 (age 51)

-- Actor Maria Dizzia in 1974 (age 51)

-- Actor Shawn Hatosy in 1975 (age 50)

-- Actor Danny McBride in 1976 (age 49)

-- Actor Katherine Moennig in 1977 (age 48)

-- Actor Diego Luna in 1979 (age 46)

-- Actor Alison Brie in 1982 (age 43)

-- Actor Ally Maki in 1986 (age 39)

-- Actor Iain De Caestecker in 1987 (age 38)

-- Actor Jane Levy in 1989 (age 36)

-- Actor Ross Lynch in 1995 (age 30)

-- NFL player Myles Garrett in 1995 (age 30)

-- Actor Dylan Minnette in 1996 (age 29)

-- Actor/musician/TV personality Dylan Mulvaney in 1996 (age 29)

-- Musician Sana (Twice) in 1996 (age 29)

-- Musician Danny Wagner (Greta Van Fleet) in 1998 (age 27)