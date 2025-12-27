Those born on this date are under the sign of Capricorn.They include:-- Astronomer Johannes Kepler in 1571-- Scientist Louis Pasteur in 1822-- Actor Marlene Dietrich in 1901-- Musician Mike Pinder (Moody Blues) in 1941-- News correspondent Cokie Roberts in 1943-- Musician Mick Jones (Foreigner) in 1944 (age 81)-- Actor Gerard Depardieu in 1948 (age 77)-- Actor Tovah Feldshuh in 1948 (age 77)-- Musician David Knopfler (Dire Straits) in 1952 (age 73)-- Actor Ian Gomez in 1964 (age 61)-- Actor Eva LaRue in 1966 (age 59)-- Wrestler Chyna in 1969-- News correspondent Savannah Guthrie in 1971 (age 54)-- Musician Matt Slocum (Sixpence None the Richer) in 1972 (age 53)-- Actor Wilson Cruz in 1973 (age 52)-- Actor Masi Oka in 1974 (age 51)-- Actor Heather O'Rourke in 1975-- Musician Walker Hayes in 1979 (age 46)-- Actor Emilie De Ravin in 1981 (age 44)-- Actor Jay Ellis in 1981 (age 44)-- Musician Hayley Williams (Paramore) in 1988 (age 37)-- Actor Chloe Bridges in 1991 (age 34)-- Musician Shay Mooney (Dan + Shay) in 1991 (age 34)-- Actor Olivia Cooke in 1993 (age 32)-- Actor Timothee Chalamet in 1995 (age 30)-- NFL player Nick Chubb in 1995 (age 30)-- NFL player Brock Purdy in 1999 (age 26)