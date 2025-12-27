Those born on this date are under the sign of Capricorn.

They include:

-- Astronomer Johannes Kepler in 1571

-- Scientist Louis Pasteur in 1822

-- Actor Marlene Dietrich in 1901

-- Musician Mike Pinder (Moody Blues) in 1941

-- News correspondent Cokie Roberts in 1943

-- Musician Mick Jones (Foreigner) in 1944 (age 81)

-- Actor Gerard Depardieu in 1948 (age 77)

-- Actor Tovah Feldshuh in 1948 (age 77)

-- Musician David Knopfler (Dire Straits) in 1952 (age 73)

-- Actor Ian Gomez in 1964 (age 61)

-- Actor Eva LaRue in 1966 (age 59)

-- Wrestler Chyna in 1969

-- News correspondent Savannah Guthrie in 1971 (age 54)

-- Musician Matt Slocum (Sixpence None the Richer) in 1972 (age 53)

-- Actor Wilson Cruz in 1973 (age 52)

-- Actor Masi Oka in 1974 (age 51)

-- Actor Heather O'Rourke in 1975

-- Musician Walker Hayes in 1979 (age 46)

-- Actor Emilie De Ravin in 1981 (age 44)

-- Actor Jay Ellis in 1981 (age 44)

-- Musician Hayley Williams (Paramore) in 1988 (age 37)

-- Actor Chloe Bridges in 1991 (age 34)

-- Musician Shay Mooney (Dan + Shay) in 1991 (age 34)

-- Actor Olivia Cooke in 1993 (age 32)

-- Actor Timothee Chalamet in 1995 (age 30)

-- NFL player Nick Chubb in 1995 (age 30)

-- NFL player Brock Purdy in 1999 (age 26)