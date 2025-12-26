Those born on this date are under the sign of Capricorn.They include:-- U.S. Adm. George Dewey in 1837-- Writer Henry Miller in 1891-- College Football Hall of Fame member Frank Broyles in 1924-- Puppeteer Caroll Spinney in 1933-- Producer Phil Spector in 1939-- TV personality John Walsh in 1945 (age 80)-- Baseball Hall of Fame member Carlton Fisk in 1947 (age 78)-- TV journalist Candy Crowley in 1948 (age 77)-- Baseball Hall of Fame member Ozzie Smith in 1954 (age 71)-- Dogsled racer Susan Butcher in 1954-- Writer David Sedaris in 1956 (age 69)-- Actor Temuera Morrison in 1960 (age 65)-- Musician Lars Ulrich (Metallica) in 1963 (age 62)-- Musician J (White Zombie) in 1966 (age 59)-- Musician Peter Klett (Candlebox) in 1968 (age 57)-- Musician James Mercer (Shins\/Broken Bells) in 1970 (age 55)-- Actor\/musician Jared Leto (Thirty Seconds to Mars) in 1971 (age 54)-- Rock musician Chris Daughtry in 1979 (age 46)-- Actor Beth Behrs in 1985 (age 40)-- Actor Kit Harington in 1986 (age 39)-- Actor Eden Sher in 1991 (age 34)-- Musician Jade Thirlwall (Little Mix) in 1992 (age 33)