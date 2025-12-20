Those born on this date are under the sign of Sagittarius.They include:-- Actor Irene Dunne in 1898-- Scientist Robert Van de Graaff in 1901-- Filmmaker George Roy Hill in 1921-- Actor John Hillerman in 1932-- Musician Peter Criss (Kiss) in 1945 (age 80)-- Magician\/psychic Uri Geller in 1946 (age 79)-- TV series creator Dick Wolf in 1946 (age 79)-- Musician Alan Parsons in 1948 (age 77)-- Actor Jenny Agutter in 1952 (age 73)-- Musician Mike Watt (Porno for Pyros) in 1957 (age 68)-- Musician Chris Robinson (Black Crowes) in 1966 (age 59)-- Romanian President Nicu\u0219or Dan in 1969 (age 56)-- Actor Brian O'Halloran in 1969 (age 56)-- Filmmaker Todd Phillips in 1970 (age 55)-- Musician David Cook in 1982 (age 43)-- Actor Jonah Hill in 1983 (age 42)-- Musician JoJo in 1990 (age 35)-- Actor Jillian Rose Reed in 1991 (age 34)-- Actor Colin Woodell in 1991 (age 34)