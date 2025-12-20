Those born on this date are under the sign of Sagittarius.

They include:

-- Actor Irene Dunne in 1898

-- Scientist Robert Van de Graaff in 1901

-- Filmmaker George Roy Hill in 1921

-- Actor John Hillerman in 1932

-- Musician Peter Criss (Kiss) in 1945 (age 80)

-- Magician/psychic Uri Geller in 1946 (age 79)

-- TV series creator Dick Wolf in 1946 (age 79)

-- Musician Alan Parsons in 1948 (age 77)

-- Actor Jenny Agutter in 1952 (age 73)

-- Musician Mike Watt (Porno for Pyros) in 1957 (age 68)

-- Musician Chris Robinson (Black Crowes) in 1966 (age 59)

-- Romanian President NicuÈ™or Dan in 1969 (age 56)

-- Actor Brian O'Halloran in 1969 (age 56)

-- Filmmaker Todd Phillips in 1970 (age 55)

-- Musician David Cook in 1982 (age 43)

-- Actor Jonah Hill in 1983 (age 42)

-- Musician JoJo in 1990 (age 35)

-- Actor Jillian Rose Reed in 1991 (age 34)

-- Actor Colin Woodell in 1991 (age 34)