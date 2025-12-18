Those born on this date are under the sign of Sagittarius.They include:-- Austro-Hungarian Archduke Franz Ferdinand in 1863-- Soviet leader Joseph Stalin in 1878-- Artist Paul Klee in 1879-- Baseball Hall of Fame member Ty Cobb in 1886-- Actor Betty Grable in 1916-- Chef Jacques Pepin in 1935 (age 90)-- Musician Keith Richards (Rolling Stones) in 1943 (age 82)-- South African activist Steve Biko in 1946-- Filmmaker Steven Spielberg in 1946 (age 79)-- Movie critic\/historian Leonard Maltin in 1950 (age 75)-- Musician Elliot Easton (Cars) in 1953 (age 72)-- Actor Ray Liotta in 1954-- Comedian Ron White in 1956 (age 69)-- Former South Korean President Yoon Suk Yeol in 1960 (age 65)-- Actor Brad Pitt in 1963 (age 62)-- Wrestler\/actor Steve Austin in 1964 (age 61)-- Actor Rachel Griffiths in 1968 (age 57)-- Musician Alejandro Sanz in 1968 (age 57)-- Musician\/actor DMX in 1970-- Actor Jason Mantzoukas in 1972 (age 53)-- Musician Sia in 1975 (age 50)-- Actor Josh Dallas in 1978 (age 47)-- Actor Katie Holmes in 1978 (age 47)-- Musician Christina Aguilera in 1980 (age 45)-- Actor Ashley Benson in 1989 (age 36)-- Actor Emily Atack in 1989 (age 36)-- NFL player Jayden Daniels in 2000 (age 25)-- Musician Billie Eilish in 2001 (age 24)-- Model Ellie Goldstein in 2001 (age 24)-- Actor Isabella Crovetti in 2004 (age 21)-- Actor Malia Baker in 2006 (age 19)