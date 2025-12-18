Those born on this date are under the sign of Sagittarius.

They include:

-- Austro-Hungarian Archduke Franz Ferdinand in 1863

-- Soviet leader Joseph Stalin in 1878

-- Artist Paul Klee in 1879

-- Baseball Hall of Fame member Ty Cobb in 1886

-- Actor Betty Grable in 1916

-- Chef Jacques Pepin in 1935 (age 90)

-- Musician Keith Richards (Rolling Stones) in 1943 (age 82)

-- South African activist Steve Biko in 1946

-- Filmmaker Steven Spielberg in 1946 (age 79)

-- Movie critic/historian Leonard Maltin in 1950 (age 75)

-- Musician Elliot Easton (Cars) in 1953 (age 72)

-- Actor Ray Liotta in 1954

-- Comedian Ron White in 1956 (age 69)

-- Former South Korean President Yoon Suk Yeol in 1960 (age 65)

-- Actor Brad Pitt in 1963 (age 62)

-- Wrestler/actor Steve Austin in 1964 (age 61)

-- Actor Rachel Griffiths in 1968 (age 57)

-- Musician Alejandro Sanz in 1968 (age 57)

-- Musician/actor DMX in 1970

-- Actor Jason Mantzoukas in 1972 (age 53)

-- Musician Sia in 1975 (age 50)

-- Actor Josh Dallas in 1978 (age 47)

-- Actor Katie Holmes in 1978 (age 47)

-- Musician Christina Aguilera in 1980 (age 45)

-- Actor Ashley Benson in 1989 (age 36)

-- Actor Emily Atack in 1989 (age 36)

-- NFL player Jayden Daniels in 2000 (age 25)

-- Musician Billie Eilish in 2001 (age 24)

-- Model Ellie Goldstein in 2001 (age 24)

-- Actor Isabella Crovetti in 2004 (age 21)

-- Actor Malia Baker in 2006 (age 19)