Those born on this date are under the sign of Sagittarius.

They include:

-- American Revolutionary War soldier Deborah Sampson in 1760

-- Actor Armin Mueller-Stahl in 1930 (age 95)

-- Pope Francis in 1936

-- Musician/actor Tommy Steele in 1936 (age 89)

-- Musician Paul Butterfield in 1942

-- Political commentator Chris Matthews in 1945 (age 80)

-- Actor Ernie Hudson in 1945 (age 80)

-- Actor Eugene Levy in 1946 (age 79)

-- Actor Wes Studi in 1947 (age 78)

-- Musician Jim Bonfanti (Raspberries/Choir) in 1948 (age 77)

-- Actor Joel Brooks in 1949 (age 76)

-- Musician Paul Rodgers (Bad Company) in 1949 (age 76)

-- Actor Bill Pullman in 1953 (age 72)

-- Actor Barry Livingston in 1953 (age 72)

-- Filmmaker Peter Farrelly in 1956 (age 69)

-- Musician Mike Mills (R.E.M.) in 1958 (age 67)

-- Musician Sara Dallin (Bananarama) in 1961 (age 64)

-- Actor Laurie Holden in 1969 (age 56)

-- MMA fighter Chuck Liddell in 1969 (age 56)

-- DJ Homicide (Sugar Ray) in 1970 (age 55)

-- Actor Sean Patrick Thomas in 1970 (age 55)

-- Actor Claire Forlani in 1971 (age 54)

-- Musician Eddie Fisher (OneRepublic) in 1973 (age 52)

-- Actor Giovanni Ribisi in 1974 (age 51)

-- Actor Marissa Ribisi in 1974 (age 51)

-- Actor Sarah Paulson in 1974 (age 51)

-- Celebrity chef Duff Goldman in 1974 (age 51)

-- Actor Milla Jovovich in 1975 (age 50)

-- Actor Katheryn Winnick in 1977 (age 48)

-- International Boxing Hall of Fame member/former Philippine Sen. Manny Pacquiao in 1978 (age 47)

-- Comedian/actor Lil Rel in 1979 (age 46)

-- Musician Ben Goldwasser (MGMT) in 1982 (age 43)

-- Actor Shannon Woodward in 1984 (age 41)

-- Whistle-blower Chelsea Manning in 1987 (age 38)

-- Musician Taylor York (Paramore) in 1989 (age 36)

-- Actor Kiersey Clemons in 1993 (age 32)

-- Actor/musician Nat Wolff in 1994 (age 31)