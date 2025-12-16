Those born on this date are under the sign of Sagittarius.They include:-- Catherine of Aragon, queen of England, in 1485-- Musician Ludwig van Beethoven in 1770-- Writer Jane Austen in 1775-- Artist Wassily Kandinsky in 1866-- Writer Arthur C. Clarke in 1917-- Writer Philip K. Dick in 1928-- Actor Liv Ullmann in 1938 (age 87)-- Journalist Lesley Stahl in 1941 (age 84)-- TV producer Steven Bochco in 1943-- Musician Tony Hicks (Hollies) in 1945 (age 80)-- Musician Benny Andersson (ABBA) in 1946 (age 79)-- Actor Ben Cross in 1947-- Musician Billy Gibbons (ZZ Top) in 1949 (age 76)-- Actor Xander Berkeley in 1955 (age 70)-- International Boxing Hall of Fame member Vinny Paz in 1962 (age 63)-- Actor Benjamin Bratt in 1963 (age 62)-- Comedian\/actor JB Smoove in 1965 (age 60)-- Actor Miranda Otto in 1967 (age 58)-- Musician Michael McCary (Boyz II Men) in 1971 (age 54)-- Actor Krysten Ritter in 1981 (age 44)-- Actor Zoe Jarman in 1982 (age 43)-- Actor Theo James in 1984 (age 41)-- Actor Amanda Setton in 1985 (age 40)-- Musician Dave Rublin (American Authors) in 1986 (age 39)-- Actor Anna Popplewell in 1988 (age 37)-- Actor Jyoti Amge in 1993 (age 32)-- Actor Stephan James in 1993 (age 32)-- Musician\/actor Zara Larsson in 1997 (age 28)