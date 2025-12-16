Those born on this date are under the sign of Sagittarius.

ADVERTISEMENT

They include:

-- Catherine of Aragon, queen of England, in 1485

-- Musician Ludwig van Beethoven in 1770

-- Writer Jane Austen in 1775

-- Artist Wassily Kandinsky in 1866

-- Writer Arthur C. Clarke in 1917

-- Writer Philip K. Dick in 1928

FOLLOW REALITY TV WORLD ON THE ALL-NEW GOOGLE NEWS!

Reality TV World is now available on the all-new Google News app and website. Click here to visit our Google News page, and then click FOLLOW to add us as a news source!

-- Actor Liv Ullmann in 1938 (age 87)

-- Journalist Lesley Stahl in 1941 (age 84)

-- TV producer Steven Bochco in 1943

-- Musician Tony Hicks (Hollies) in 1945 (age 80)

-- Musician Benny Andersson (ABBA) in 1946 (age 79)

-- Actor Ben Cross in 1947

-- Musician Billy Gibbons (ZZ Top) in 1949 (age 76)

-- Actor Xander Berkeley in 1955 (age 70)

-- International Boxing Hall of Fame member Vinny Paz in 1962 (age 63)

-- Actor Benjamin Bratt in 1963 (age 62)

-- Comedian/actor JB Smoove in 1965 (age 60)

-- Actor Miranda Otto in 1967 (age 58)

-- Musician Michael McCary (Boyz II Men) in 1971 (age 54)

-- Actor Krysten Ritter in 1981 (age 44)

-- Actor Zoe Jarman in 1982 (age 43)

-- Actor Theo James in 1984 (age 41)

-- Actor Amanda Setton in 1985 (age 40)

-- Musician Dave Rublin (American Authors) in 1986 (age 39)

-- Actor Anna Popplewell in 1988 (age 37)

-- Actor Jyoti Amge in 1993 (age 32)

-- Actor Stephan James in 1993 (age 32)

-- Musician/actor Zara Larsson in 1997 (age 28)