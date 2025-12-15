Those born on this date are under the sign of Sagittarius.

They include:

-- The Roman Emperor Nero in A.D. 37

-- Engineer Alexandre Gustave Eiffel in 1832

-- Oilman J. Paul Getty in 1892

-- Architect Oscar Niemeyer in 1907

-- Actor Tim Conway in 1933

-- Musician Cindy Birdsong (Supremes) in 1939 (age 86)

-- Musician Dave Clark in 1939 (age 86)

-- Actor Don Johnson in 1949 (age 76)

-- Filmmaker Julie Taymor in 1952 (age 73)

-- Lebanese Prime Minister Nawaf Salam in 1953 (age 72)

-- Musician Paul Simonon (Clash) in 1955 (age 70)

-- Musician Chris Leslie (Fairport Convention) in 1956 (age 69)

-- Musician Tim Reynolds (Dave Matthews Band) in 1957 (age 68)

-- Actor Helen Slater in 1963 (age 62)

-- Actor Paul Kaye in 1964 (age 61)

-- Actor Molly Price in 1966 (age 59)

-- Actor Garrett Wang in 1968 (age 57)

-- Actor Lee Jung-Jae in 1972 (age 53)

-- Actor Stuart Townsend in 1972 (age 53)

-- Actor Adam Brody in 1979 (age 46)

-- Actor Michelle Dockery in 1981 (age 44)

-- Actor Charlie Cox in 1982 (age 43)

-- Actor Camilla Luddington in 1983 (age 42)

-- Actor Daniel Ezra in 1991 (age 34)

-- Musician/actor Alana Haim in 1991 (age 34)

-- Actor Maude Apatow in 1997 (age 28)

-- Actor Erika Tham in 1999 (age 26)