Those born on this date are under the sign of Sagittarius.They include:-- The Roman Emperor Nero in A.D. 37-- Engineer Alexandre Gustave Eiffel in 1832-- Oilman J. Paul Getty in 1892-- Architect Oscar Niemeyer in 1907-- Actor Tim Conway in 1933-- Musician Cindy Birdsong (Supremes) in 1939 (age 86)-- Musician Dave Clark in 1939 (age 86)-- Actor Don Johnson in 1949 (age 76)-- Filmmaker Julie Taymor in 1952 (age 73)-- Lebanese Prime Minister Nawaf Salam in 1953 (age 72)-- Musician Paul Simonon (Clash) in 1955 (age 70)-- Musician Chris Leslie (Fairport Convention) in 1956 (age 69)-- Musician Tim Reynolds (Dave Matthews Band) in 1957 (age 68)-- Actor Helen Slater in 1963 (age 62)-- Actor Paul Kaye in 1964 (age 61)-- Actor Molly Price in 1966 (age 59)-- Actor Garrett Wang in 1968 (age 57)-- Actor Lee Jung-Jae in 1972 (age 53)-- Actor Stuart Townsend in 1972 (age 53)-- Actor Adam Brody in 1979 (age 46)-- Actor Michelle Dockery in 1981 (age 44)-- Actor Charlie Cox in 1982 (age 43)-- Actor Camilla Luddington in 1983 (age 42)-- Actor Daniel Ezra in 1991 (age 34)-- Musician\/actor Alana Haim in 1991 (age 34)-- Actor Maude Apatow in 1997 (age 28)-- Actor Erika Tham in 1999 (age 26)