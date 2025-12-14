Those born on this date are under the sign of Sagittarius.

They include:

-- Astrologer/prophet Nostradamus in 1503

-- British King George VI in 1895

-- U.S. Gen. Jimmy Doolittle in 1896

-- Writer Shirley Jackson in 1916

-- Musician Charlie Rich in 1932

-- Actor Lee Remick in 1935

-- Football Hall of Fame member Ernie Davis in 1939

-- International Tennis Hall of Fame member Stan Smith in 1946 (age 79)

-- Actor Patty Duke in 1946

-- Musician Joyce Vincent-Wilson (Tony Orlando and Dawn) in 1946 (age 79)

-- Actor Dee Wallace in 1948 (age 77)

-- Musician Cliff Williams (AC/DC) in 1949 (age 76)

-- Musician Spider Stacy (Pogues) in 1958 (age 67)

-- Former FBI Director James Comey in 1960 (age 66)

-- Actor Natascha McElhone in 1971 (age 54)

-- Actor Michaela Watkins in 1971 (age 54)

-- Actor Miranda Hart in 1972 (age 53)

-- Actor Jackson Rathbone in 1984 (age 41)

-- Musician Alex Gaskarth (All Time Low) in 1987 (age 38)

-- Actor Vanessa Hudgens in 1988 (age 37)

-- Musician Offset in 1991 (age 34)

-- Actor/musician Tori Kelly in 1992 (age 33)

-- Actor/model Barbie Ferreira in 1996 (age 29)

-- Actor Joshua Rush in 2001 (age 24)

-- Actor Maia Kealoha in 2016 (age 9)