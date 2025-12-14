Those born on this date are under the sign of Sagittarius.They include:-- Astrologer\/prophet Nostradamus in 1503-- British King George VI in 1895-- U.S. Gen. Jimmy Doolittle in 1896-- Writer Shirley Jackson in 1916-- Musician Charlie Rich in 1932-- Actor Lee Remick in 1935-- Football Hall of Fame member Ernie Davis in 1939-- International Tennis Hall of Fame member Stan Smith in 1946 (age 79)-- Actor Patty Duke in 1946-- Musician Joyce Vincent-Wilson (Tony Orlando and Dawn) in 1946 (age 79)-- Actor Dee Wallace in 1948 (age 77)-- Musician Cliff Williams (AC\/DC) in 1949 (age 76)-- Musician Spider Stacy (Pogues) in 1958 (age 67)-- Former FBI Director James Comey in 1960 (age 66)-- Actor Natascha McElhone in 1971 (age 54)-- Actor Michaela Watkins in 1971 (age 54)-- Actor Miranda Hart in 1972 (age 53)-- Actor Jackson Rathbone in 1984 (age 41)-- Musician Alex Gaskarth (All Time Low) in 1987 (age 38)-- Actor Vanessa Hudgens in 1988 (age 37)-- Musician Offset in 1991 (age 34)-- Actor\/musician Tori Kelly in 1992 (age 33)-- Actor\/model Barbie Ferreira in 1996 (age 29)-- Actor Joshua Rush in 2001 (age 24)-- Actor Maia Kealoha in 2016 (age 9)