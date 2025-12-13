Those born on this date are under the sign of Sagittarius.They include:-- U.S. first lady Mary Todd Lincoln in 1818-- U.S. Sgt. Alvin York in 1887-- Baseball Hall of Fame member Larry Doby in 1923-- Comedian\/actor\/dancer Dick Van Dyke in 1925 (age 100)-- Actor Christopher Plummer in 1929-- Musician\/actor John Davidson in 1941 (age 84)-- Baseball Hall of Fame member Ferguson "Fergie" Jenkins in 1942 (age 83)-- Political figure Herman Cain in 1945-- Musician Ted Nugent in 1948 (age 77)-- Musician Jeff "Skunk" Baxter (Doobie Brothers\/Steely Dan) in 1948 (age 77)-- Musician Randy Owen (Alabama) in 1949 (age 76)-- Actor Wendie Malick in 1950 (age 75)-- Actor Steve Buscemi in 1957 (age 68)-- Actor Johnny Whitaker in 1959 (age 66)-- Musician John Munson (Semisonic) in 1966 (age 59)-- Actor Jamie Foxx in 1967 (age 58)-- Filmmaker Jesse Armstrong in 1970 (age 55)-- Musician Tom DeLonge in 1975 (age 50)-- Musician Amy Lee in 1981 (age 44)-- Golfer Rickie Fowler in 1988 (age 37)-- Musician Taylor Swift in 1989 (age 36)-- Writer Katherine Schwarzenegger Pratt in 1989 (age 36)-- Actor Emma Corrin in 1995 (age 30)-- Actor Maisy Stella in 2003 (age 22)