Those born on this date are under the sign of Sagittarius.

They include:

-- U.S. first lady Mary Todd Lincoln in 1818

-- U.S. Sgt. Alvin York in 1887

-- Baseball Hall of Fame member Larry Doby in 1923

-- Comedian/actor/dancer Dick Van Dyke in 1925 (age 100)

-- Actor Christopher Plummer in 1929

-- Musician/actor John Davidson in 1941 (age 84)

-- Baseball Hall of Fame member Ferguson "Fergie" Jenkins in 1942 (age 83)

-- Political figure Herman Cain in 1945

-- Musician Ted Nugent in 1948 (age 77)

-- Musician Jeff "Skunk" Baxter (Doobie Brothers/Steely Dan) in 1948 (age 77)

-- Musician Randy Owen (Alabama) in 1949 (age 76)

-- Actor Wendie Malick in 1950 (age 75)

-- Actor Steve Buscemi in 1957 (age 68)

-- Actor Johnny Whitaker in 1959 (age 66)

-- Musician John Munson (Semisonic) in 1966 (age 59)

-- Actor Jamie Foxx in 1967 (age 58)

-- Filmmaker Jesse Armstrong in 1970 (age 55)

-- Musician Tom DeLonge in 1975 (age 50)

-- Musician Amy Lee in 1981 (age 44)

-- Golfer Rickie Fowler in 1988 (age 37)

-- Musician Taylor Swift in 1989 (age 36)

-- Writer Katherine Schwarzenegger Pratt in 1989 (age 36)

-- Actor Emma Corrin in 1995 (age 30)

-- Actor Maisy Stella in 2003 (age 22)