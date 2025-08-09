Those born on this day are under the sign of Leo.

ADVERTISEMENT
They include:

-- Philanthropist Elizabeth Schuyler Hamilton in 1757

-- Writer P.L. Travers in 1899

-- Engineer Mary G. Ross in 1908

-- Actor/playwright Robert Shaw in 1927

-- Basketball Hall of Fame member Bob Cousy in 1928 (age 97)

-- International Tennis Hall of Fame member Rod Laver in 1938 (age 87)

FOLLOW REALITY TV WORLD ON THE ALL-NEW GOOGLE NEWS!
Reality TV World is now available on the all-new Google News app and website. Click here to visit our Google News page, and then click FOLLOW to add us as a news source!
-- Comedian David Steinberg in 1942 (age 83)

-- International Boxing Hall of Fame member Ken Norton in 1943

-- Actor Sam Elliott in 1944 (age 81)

-- Actor Melanie Griffith in 1957 (age 68)

-- Actor Amanda Bearse in 1958 (age 67)

-- Fashion designer Michael Kors in 1959 (age 66)

-- Musician/actor Whitney Houston in 1963

-- Hockey Hall of Fame member Brett Hull in 1964 (age 61)

-- TV personality Hoda Kotb in 1964 (age 61)

-- Football Hall of Fame member Deion Sanders in 1967 (age 58)

-- Actor Gillian Anderson in 1968 (age 57)

-- Actor Eric Bana in 1968 (age 57)

-- Surangel Whipps Jr., president of Palau, in 1968 (age 57)

-- TV journalist Chris Cuomo in 1970 (55)

-- Actor Thomas Lennon in 1970 (age 55)

-- Musician Juanes in 1972 (age 53)

-- Actor Kevin McKidd in 1973 (age 52)

-- Actor Jessica Capshaw in 1976 (age 49)

-- Actor Audrey Tautou in 1976 (age 49)

-- Actor Kate Siegel in 1982 (age 43)

-- Actor Ashley Johnson in 1983 (age 42)

-- Actor Dan Levy in 1983 (age 42)

-- Actor Anna Kendrick in 1985 (age 40)

-- Actor Adelaide Kane in 1990 (age 35)

-- Actor Bill Skarsgard in 1990 (age 35)

-- Actor Justice Smith in 1995 (age 30)

-- Musician Mingi (Ateez) in 1999 (age 26)

-- Musician Kazuha (Le Sserafim) in 2003 (age 22)