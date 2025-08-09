Those born on this day are under the sign of Leo.They include:-- Philanthropist Elizabeth Schuyler Hamilton in 1757-- Writer P.L. Travers in 1899-- Engineer Mary G. Ross in 1908-- Actor\/playwright Robert Shaw in 1927-- Basketball Hall of Fame member Bob Cousy in 1928 (age 97)-- International Tennis Hall of Fame member Rod Laver in 1938 (age 87)-- Comedian David Steinberg in 1942 (age 83)-- International Boxing Hall of Fame member Ken Norton in 1943-- Actor Sam Elliott in 1944 (age 81)-- Actor Melanie Griffith in 1957 (age 68)-- Actor Amanda Bearse in 1958 (age 67)-- Fashion designer Michael Kors in 1959 (age 66)-- Musician\/actor Whitney Houston in 1963-- Hockey Hall of Fame member Brett Hull in 1964 (age 61)-- TV personality Hoda Kotb in 1964 (age 61)-- Football Hall of Fame member Deion Sanders in 1967 (age 58)-- Actor Gillian Anderson in 1968 (age 57)-- Actor Eric Bana in 1968 (age 57)-- Surangel Whipps Jr., president of Palau, in 1968 (age 57)-- TV journalist Chris Cuomo in 1970 (55)-- Actor Thomas Lennon in 1970 (age 55)-- Musician Juanes in 1972 (age 53)-- Actor Kevin McKidd in 1973 (age 52)-- Actor Jessica Capshaw in 1976 (age 49)-- Actor Audrey Tautou in 1976 (age 49)-- Actor Kate Siegel in 1982 (age 43)-- Actor Ashley Johnson in 1983 (age 42)-- Actor Dan Levy in 1983 (age 42)-- Actor Anna Kendrick in 1985 (age 40)-- Actor Adelaide Kane in 1990 (age 35)-- Actor Bill Skarsgard in 1990 (age 35)-- Actor Justice Smith in 1995 (age 30)-- Musician Mingi (Ateez) in 1999 (age 26)-- Musician Kazuha (Le Sserafim) in 2003 (age 22)