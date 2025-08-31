Those born on this date are under the sign of Virgo.They include:-- Roman Emperor Caligula in A.D. 12-- Comedian Buddy Hackett in 1924-- Actor James Coburn in 1928-- Baseball Hall of Fame member Frank Robinson in 1935-- Activist\/writer Eldridge Cleaver in 1935-- Musician Itzhak Perlman in 1945 (age 80)-- Musician Van Morrison in 1945 (age 80)-- Musician Bob Welch (Fleetwood Mac) in 1945-- Musician Rudolf Schenker (Scorpions) in 1948 (age 77)-- Actor Richard Gere in 1949 (age 76)-- Actor Stephen Henderson in 1949 (age 76)-- National Track and Field Hall of Fame member Edwin Moses in 1955 (age 70)-- Musician Gina Schock (Go-Go's) in 1957 (age 68)-- Musician Jeff Russo (Tonic) in 1969 (age 56)-- Jordanian Queen Rania in 1970 (age 55)-- Musician Greg Richling (Wallflowers) in 1970 (age 55)-- Actor Zack Ward in 1970 (age 55)-- Musician\/actor Debbie Gibson in 1970 (age 55)-- Actor Chris Tucker in 1971 (age 54)-- World Golf Hall of Fame member Padraig Harrington in 1971 (age 54)-- Actor Sara Ramirez in 1975 (age 50)-- Actor Shar Jackson in 1976 (age 49)-- Actor Yara Martinez in 1979 (age 46)-- Olympic skier Ted Ligety in 1984 (age 41)-- Actor Ryan Kelley in 1986 (age 39)-- NBA player Jalen Brunson in 1996 (age 29)-- Actor Jaylen Barron in 1998 (age 27)-- Actor Garrett Wareing in 2001 (age 24)-- Musician Wonyoung (Ive) in 2004 (age 21)