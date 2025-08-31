Those born on this date are under the sign of Virgo.

They include:

-- Roman Emperor Caligula in A.D. 12

-- Comedian Buddy Hackett in 1924

-- Actor James Coburn in 1928

-- Baseball Hall of Fame member Frank Robinson in 1935

-- Activist/writer Eldridge Cleaver in 1935

-- Musician Itzhak Perlman in 1945 (age 80)

-- Musician Van Morrison in 1945 (age 80)

-- Musician Bob Welch (Fleetwood Mac) in 1945

-- Musician Rudolf Schenker (Scorpions) in 1948 (age 77)

-- Actor Richard Gere in 1949 (age 76)

-- Actor Stephen Henderson in 1949 (age 76)

-- National Track and Field Hall of Fame member Edwin Moses in 1955 (age 70)

-- Musician Gina Schock (Go-Go's) in 1957 (age 68)

-- Musician Jeff Russo (Tonic) in 1969 (age 56)

-- Jordanian Queen Rania in 1970 (age 55)

-- Musician Greg Richling (Wallflowers) in 1970 (age 55)

-- Actor Zack Ward in 1970 (age 55)

-- Musician/actor Debbie Gibson in 1970 (age 55)

-- Actor Chris Tucker in 1971 (age 54)

-- World Golf Hall of Fame member Padraig Harrington in 1971 (age 54)

-- Actor Sara Ramirez in 1975 (age 50)

-- Actor Shar Jackson in 1976 (age 49)

-- Actor Yara Martinez in 1979 (age 46)

-- Olympic skier Ted Ligety in 1984 (age 41)

-- Actor Ryan Kelley in 1986 (age 39)

-- NBA player Jalen Brunson in 1996 (age 29)

-- Actor Jaylen Barron in 1998 (age 27)

-- Actor Garrett Wareing in 2001 (age 24)

-- Musician Wonyoung (Ive) in 2004 (age 21)